Potsdam-Mittelmark

„Ich freue mich. Alle freuen sich. Es ist eine große Erleichterung“, sagt Matthias Röhm von der evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule in Teltow mit Blick auf die nächste Woche, wenn die Schulen für die Grundschüler wieder geöffnet werden. Er geht dabei einen besonderen Weg, denn er wird die ersten und sechsten Klassen jeden Tag komplett vor Ort beschulen lassen: Die Jüngsten werden in zwei Gruppen von je zwölf Kindern parallel unterrichtet, die Ältesten, die wegen des bevorstehenden Schulwechsels in einer Übergangssituation stehen, werden in Vormittags- und Nachmittagsgruppen aufgeteilt.

Die anderen Klassen dürfen jeweils einen Tag in den Präsenzunterricht und den anderen in den Heimunterricht, in dem sie Aufgaben erledigen, die sie zuvor von den Klassenlehrern mitbekommen haben. Natürlich spiele dabei auch die Cloud weiterhin eine Rolle, vor allem für die Nebenfächer, da im Präsenzunterricht der Schwerpunkt auf Mathe, Deutsch und Sachkunde liegt. Auf jeden Fall müsse alles ganz neu geplant werden. „Das ist ein ganz ausgeklügeltes System, denn die Stundentafel kann man nicht eins zu eins übertragen.“ Die Notbetreuungsgruppen werden noch zusätzlich geführt.

Matthias Röhm, Schulleiter der evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule in Teltow. Quelle: Alexander Schulz

Wie der Heimunterricht in diesem Lockdown geklappt hat? „Für die besseren Schüler zu wenig, die schwachen zu viel, die Majorität genau richtig“, sagt der Schulleiter. Der Rahmenplan werde abgearbeitet, es gebe keine Rückstände. Er ist absolut gegen die Idee, alle Schüler kollektiv das Jahr wiederholen zu lassen. „Das macht keinen Sinn. Distanzlernen kann so organisiert werden, dass es keine Lerndefizite gibt.“

Doch Janina Kolkmann, Leiterin des staatlichen Schulamtes, räumt schon einmal mit akademischen Erwartungen auf: „Die Schulen werden eine vollständige Stundentafel nicht abdecken können“, stellt sie schon einmal klar. Die Gründe dafür seien, dass die Klassen geteilt werden müssten und auch Notbetreuung und Distanzlernen weiterhin abzusichern seien.

Schulleiter entscheiden Form des Wechselmodells

Die Form des Wechselmodells könne aber von den Schulleitern entschieden werden, so Kolkmann. „In der Regel werden Lerngruppen mit mehr als 15 Schülerinnen und Schülern geteilt. Das Wechselmodell kann tageweise, wochenweise oder im Schichtmodell erfolgen.“

In den beiden staatlichen Schulen in Teltow – Anne Frank und Ernst von Stubenrauch – findet ein täglicher Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling für die zwei Gruppen der jeweiligen Klassen statt. So soll sichergestellt werden, dass die Kinder an fünf Tagen innerhalb von zwei Wochen insgesamt 20 Unterrichtsstunden vor Ort erhalten. Für die Tage im Homeschooling werden Aufgaben zur Verfügung gestellt. Auch die Kleinmachnower Eigenherd-Grundschule folgt diesem Prinzip.

In der Stubenrauch Grundschule Teltow wird täglich gewechselt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

An der Stahnsdorfer Heinrich-Zille-Grundschule wird es richtig kompliziert: Hier wird wochenweise gewechselt und gestaffelt begonnen. Jeweils drei oder vier Gruppen beginnen um 8, 8.15 oder 8.30 Uhr, vier weitere Gruppen sind dann am Nachmittag um 12.30 Uhr dran. Sieben bis acht Gruppen sind außerdem in der Notbetreuung. Der Schultag dauert jeweils drei Stunden und 20 Minuten, als Klassenräume dienen unter anderem die Aula, die Sporthallen, die Mensa oder der Kunstraum.

Die Kleinmachnower Hoffbauer-Grundschule hat sich wiederum für den täglichen Wechsel entschieden. Die Klassenlehrer werden dabei permanent im Präsenzunterricht eingebunden sein, so Schulleiterin Antje Legien-Knapke. Der Distanzunterricht werde mit Hilfe der üblichen Schulmaterialien, mit Arbeitsblättern und, wenn möglich, punktuell auch mit Videochats umgesetzt.

In der Hoffbauer Grundschule Kleinmachnow ist man gut vorbereitet. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Legien-Knapke ist gut vorbereitet: „Die Modelle zu einer partiellen Öffnung liegen seit Schuljahresbeginn vor.“ Dass der Unterricht auf Distanz aber „alles andere als ideal“ sei, müsse nicht erklärt werden. Noch sei sie aber guter Dinge, dass sich Defizite jeglicher Art ausgleichen oder aufholen lassen, auch wenn dies sicher nicht leicht sein werde. „Wie jede einzelne Kinderseele im Moment belastet ist, können wir nicht wirklich ermessen.“

Notbetreuung und Hort: Kohortentrennung wird aufgeweicht

Für Aufregung bei den Eltern sorgt unterdessen das Thema Hort. Diesen dürfen Kinder mit Vertrag regulär an ihren Präsenztagen besuchen. Doch es gibt Unterschiede in der Organisation, vor allem bei der Notbetreuung. Zwar werden sowohl in der Ernst-von-Stubenrauch- als auch in der Anne-Frank-Grundschule die Notbetreuungskinder eines Jahrganges in einer Lerngruppe zusammengefasst, die dann mit anderen Kindern aufgestockt wird.

Doch während sie an der Stubenrauch-Schule an den Distanzunterrichtstagen wie bisher ganztags den Hort besuchen und dort die Schulaufgaben bearbeiten können, sodass der Kontakt zur zweiten Gruppe vermieden wird, findet in der Anne-Frank-Schule die Organisation anders statt. Hier erhalten sie die Notbetreuung am Vormittag in der Schule, wie die Schulleitung in einem Elternbrief informiert.

Die Anne-Frank-Grundschule in Teltow. Quelle: Dirk Pagels

„Die Notbetreuungskinder sitzen dann jeden Tag im Präsenzunterricht und hören den vermittelten Lernstoff dann doppelt, wenn sie in Gruppe A sitzen und am nächsten Tag in Gruppe B“, erklärt eine Mutter. „Ich finde das sehr unglücklich. Die Aufgaben für die Tage im Homeschooling müssen ja auch von diesen Kindern erledigt werden“, sagt sie. Etwa zehn Prozent der Kinder seien derzeit in der Notbetreuung. Die Schule selbst war für die MAZ für Nachfragen nicht erreichbar.

In der Kleinmachnower Eigenherd-Grundschule werden die Notbetreuungskinder im Unterricht auf beide Lerngruppen ihrer Klasse aufgeteilt. Im Hort treffen sie dann wieder aufeinander – und auf die anderen Kinder, denn dem Hort ist es erlaubt, die Kohorten zusammenzulegen, wenn es aus räumlichen oder personellen Gründen nötig ist, ärgert sich eine Mutter. Es sei schon schwierig genug für Horte, einzelne Klassen als solche getrennt zu führen. „In Brandenburg haben sie damit eine Regelung geschaffen, die so nicht durchgeführt werden kann und automatisch zur Ausnahme führt, die sie automatisch erlauben.“

Keine Maskenpflicht im Hort

Ein Kleinmachnower Vater ärgert sich unterdessen, dass sein Sohn ab Montag am Vormittag zwar in der Schule eine Maske tragen muss, dies ab Mittag im Hort aber nicht verlangt wird. „Damit handelt der Hort beziehungsweise der Träger meines Erachtens grob fahrlässig.“ Tatsächlich besteht in Kleinmachnows Horten im Gruppenraum keine Verpflichtung zum Tragen einer Maske.

Von Konstanze Kobel-Höller und Madlen Pilz