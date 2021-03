Schutz vor Corona: So startet das Testzentrum in Damsdorf

Damsdorf

Der Schutz vor dem Coronavirus ist das Ziel von Hans-Jürgen Hankiewicz. Der Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) hilft beim Start des neuen Testzentrums in der Turnhalle der Damsdorfer Grundschule. In den ersten 20 Minuten wollen zehn Besucher zum Schnelltest ins Gebäude.

Zur Galerie 84 Besucher erleben die Premiere der Damsdorfer Corona-Teststelle. Die MAZ zeigt, wie Helfer arbeiten und Gäste auf ihr Ergebnis warten.

Ergebnis nach 15 Minuten

Helfer Christian Mendel testet Hans-Jürgen Hankiewiecz. Dazu greift er sich ein Wattestäbchen und nimmt zunächst einen tiefen Abstrich aus dem Mund-und-Nasen-Rachen-Raum. Dann nimmt er das Stäbchen aus der Nase, nimmt drei Tropfen heraus und tropft die Reagenzflüssigkeit anschließend auf eine Testkassette. Sie zeigt nach 15 Minuten ein Ergebnis an.

Hoffnung auf Corona-Impfung

Hans-Jürgen-Hankiewicz ist negativ und erleichtert. „Der Check bringt den Bürgerinnen und Bürgern etwas Sicherheit. Trotzdem ist klar, dass dieses Virus mehrmals mutiert ist. Wir müssen deshalb unbedingt das Tempo der Impfungen erhöhen, um dauerhaft zur Normalität zurückzukehren“, sagt der 63-Jährige.

Das sieht auch Maria Tumbrägel so. Sie ist Lehrerin in Dallgow-Döberitz, wohnt aber in Lehnin und testet sich sonst beruflich mit Schnelltests. Weil aber Osterferien sind, sie Freunde besuchen und niemanden anstecken will, geht sie ins neue Testzentrum und sitzt im Wartebereich. „Mir ist es wichtig, verantwortungsbewusst zu handeln“, sagt sie der MAZ.

Quarantäne bei positivem Test

Beim neuen Testzentrum arbeiten Helfer des ASB und der Gemeinde Kloster Lehnin zusammen. Doch was passiert bei einem positiven Ergebnis? Jede Person unterzeichnet eine Schnelltesterklärung, in der steht, dass Tester das Gesundheitsamt informieren.

Anschließend ist für Betroffene ein PCR-Test zur Bestätigung erforderlich. Die Corona-positiv Getesteten müssen sich auf direktem Wege in die häusliche Isolation begeben, bis Mitarbeiter des Gesundheitsamtes diese aufheben.

Lob vom Bürgermeister

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) sieht sich den Start des Testzentrums an und lobt das Projekt. „Jeder, der annähernd Gewissheit haben möchte, sollte sich auf freiwilliger Basis testen lassen. Wir sollten alles daran setzen, die Inzidenzen herunterzufahren. Das können wir dann als Basis nehmen, um zur Normalität zurückzukehren“, sagt der Verwaltungschef.

Er macht klar, dass sich Mitarbeiter der Gemeinde bis zum 30. April kostenlos testen lassen können. „Das Angebot wird gut angenommen, 50 Prozent der Angestellten nutzen es, Kita-Bedienstete mehr, als Beschäftigte beim Baubetriebshof“, sagt Uwe Brückner.

Er hofft, dass bei niedrigeren Inzidenzwerten langfristig Modellprojekte für Öffnungen möglich sind. „Das muss natürlich immer in Absprache mit den benachbarten Regionen geschehen, damit kein Einkaufs- und Gaststättentourismus entsteht“, sagt er der MAZ.

Testcenter zunächst für 6 Wochen

Zeitgleich sitzt Lena Haak am Eingang der Turnhalle und speichert die Daten der Besucher im PC. „Ich wünsche mir nur, dass alle Tests negativ sind“, sagt die Helferin vom ASB. Nach dreieinhalb Stunden steht die Bilanz fest.

84 Gäste haben sich testen lassen, alle Ergebnisse sind negativ. Das mobile Testteam ist vorerst für sechs Wochen im Einsatz, eine Fortsetzung des Angebots hängt laut ASB von der Nachfrage in Kloster Lehnin ab. Ab Donnerstag, den 1. April startet ein zweites Testzentrum in der kleinen Turnhalle auf dem Lehniner Schulcampus (Goethestraße 13). Dort können sich Gäste von 15 bis 18 Uhr testen lassen.

Von André Großmann