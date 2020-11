Mittelmark

Wenn Wildschweine Whatsapp hätten, wäre diese Nachricht meistgelesen: Die Überlebenschancen für das Schwarzwild sind in diesem Spätherbst gut. Es ist die Corona-Pandemie, die mit ihren Hygiene- und Abstandsregeln das Jagdgeschehen zwar nicht zum Erliegen bringt, doch zumindest in seiner Wirksamkeit ausbremst. Die ersten Pächtergemeinschaften rund um Brandenburg haben ihre traditionellen Ansitzdrückjagden abgesagt. Dabei bringen Treiber in größeren Waldgebieten das Wild vor die Flinten der in ihren Schützenständen wartenden Jäger.

Höhepunkt im Jagdjahr

Diese effektive und zum Teil revierübergreifende Jagdart ist traditionell der Höhepunkt in einem Jagdjahr. In den Jagdbezirken Päwesin und Riewend treffen sich in normalen Zeiten rund 90 Jäger und 50 Treiber, um in der Bagower Heide Strecke zu machen. In der Regel sind zahlreiche Gastjäger aus anderen Regionen dabei. „In diesem Jahr haben wir abgesagt. Die Umsetzung aller zusätzlicher Regeln und Vorschriften ist in solch einer großen Jagdgesellschaft für uns nicht machbar“, sagte der langjährige Jagdleiter Hubertus Kühne der MAZ.

Anzeige

Selbst Bläser sind in diesem Jahr bei den Drückjagden nicht erlaubt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Außerdem müssten die Veranstalter schweren Herzens auf Bläser, das Legen der Strecke und das Schüsseltreiben, wie die Jäger zum gemeinsamen Mittagsmahl sagen, verzichten. So schreiben es die Corona-Regeln der Obersten Jagdbehörde Brandenburgs vor. Alternativ wollen die Jagdpächter in Riewend und Päwesin in kleinen Trupps dem Wild nachstellen. Darauf hat sich auch die Jägerschaft in Glienecke/Grebs geeinigt. „Wir machen kleinere Kläpperchen und organisieren Einzelansitze“, sagte Sebastian Janthur von der Pächtermeinschaft der MAZ. Ohne die Pflege des Brauchtums zu Ehren des Wildes mache eine großangelegte Drückjagd keinen Sinn, sind sich die Glienecker einig.

ASP steht vor der Tür

Problem: Ausgerechnet in der Corona-Zeit sind auch die mittelmärkischen Jäger aufgefordert, mehr Schwarzwild zu erlegen. Denn die Afrikanische Schweinepest (ASP) steht vor der Haustür. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die hochansteckende Tierseuche zwischen Havelland und Fläming bei Fallwild nachgewiesen wird. In drei anderen Brandenburger Landkreisen gibt es schon rund 130 ASP-Fälle bei Wildschweinen – mit einschneidenden Folgen für Jagd, Landwirtschaft und Schweinehaltung. „Auch ohne Gesellschaftsjagd wollen wir versuchen, so viel wie möglich Schwarzwild zu erlegen. Doch insgesamt werden es wohl weniger Stücken werden“, so der Vorsitzende der Pächtergemeinschaft Glienecke-Grebs.

Karl-Heinz Hohmann aus Reckahn ist amtierender Vizepräsident des Landesjagdverbandes. Quelle: Frank Bürstenbinder

Vor dem Hintergrund der ASP-Vorbeugung hat sich indessen Karl-Heinz Hohmann für die Durchführung der Drückjagden ausgesprochen. Als amtierender Vize-Präsident des Landesjagdverbandes weist der Reckahner darauf hin, das Gesellschaftsjagden zur Erfüllung des Schalenwildabschusses und zur Tierseuchenbekämpfung und –prävention weiterhin erlaubt sind. „Unter Einhaltung der Corona-Regeln sollten die Jäger nicht auf Drückjagden verzichten“, meinte Hohmann auf Nachfrage.

Auf Sparflamme

So sieht es auch Domstiftsforstmeister Friedrich Hinz in Seelensdorf. In seinem Rotwildeinstandsgebiet wird es wie jedes Jahr am letzten Sonnabend im November eine Drückjagd geben. Allerdings auf Sparflamme. „Wir wollen weniger Schützen und Treiber an mehreren Treffpunkten einsetzen. Dafür sollen Hunde mehr zu tun bekommen“, erklärt Hinz seine Strategie. Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Das gemeinsame Legen der Strecke, also das Präsentieren der Jagdbeute, das einen Jagdtag erst richtig rund macht, fällt aus. Kann der Mindestabstand von 1,50 Meter, zum Beispiel bei der Bergung von Wild nicht eingehalten werden, ist die Mund-Nase-Maske zu tragen.

Die Jagd ist zu Ende, die Strecke gelegt. Solche Bilder wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Regeln bei Drückjagden nicht geben. Manche Pächtergemeinschaften lassen die Gesellschaftsjagden gleich ganz ausfallen. Quelle: privat

Ein völliger Verzicht auf die Drückjagden, die im Seelensdorfer Forst zweimal jährlich stattfinden, kommt für die Veranstalter nicht in Frage. Die normalen Gesellschaftsjagden bringen es auf einen jährlichen Streckenanteil von 60 Prozent. Ohne diese Jagdart würde der Wilddruck auf die Wälder zwischen Pritzerber Laake und Seelensdorf schnell zunehmen. Auch für kleinere Pächtergemeinschaften, wie in Wollin, bringt Corona ungewohnte Herausforderungen. „Wir werden jagen, aber im kleinen Rahmen und nach den tagesaktuellen Regeln“, sagte Jagdpächter Jens Haase der MAZ. Gegen die Ausbreitung der ASP sei das Land nur halbherzig vorgegangen. Haase, der gerade von einer Dienstreise ins Oderbruch zurückgekehrt ist, berichtet von immer noch offenen Wegen zwischen zum Teil stromlosen Zaunanlagen, die für das Schwarzwild kein Hindernis sind.

Von Frank Bürstenbinder