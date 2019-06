Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Mitsubishi-Fahrer am Montagvormittag in Deetz von der Fahrbahn ab. Zunächst prallte der 65-Jährige gegen einen Zaun, dann überschlug sich der Pkw. Der Mann wurde dabei eingeklemmt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.