Nuthetal

Da flogen auf der Autobahn Teile durch die Gegend: Auf dem „Berlin-Zubringer“ A115 hat ein 35-jähriger Opelfahrer am Freitagabend um 18.40 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren. An der Anschlussstelle Saarmund des Dreiecks Nuthetal war er so schnell, dass er zunächst mit der linken und dann mit der rechten Schutzplanke kollidierte. Durch abgerissene Fahrzeugteile wurden zwei Autos hinter ihm beschädigt.

Der Opel selbst war dann nicht mehr fahrfähig. Der Gesamtschaden wurde durch die Polizei auf rund 4.000 Euro geschätzt. Dem Unfallverursacher erwartet ein Bußgeld aufgrund unangepasster Geschwindigkeit.

Von maz-online/rai