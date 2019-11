Marzahna/Kropstädt

Nach einem schweren Unfall ist die Bundesstraße 2 zwischen Marzahna im Landkreis Potsdam-Mittelmark und Kropstädt im benachbarten Sachsen-Anhalt am Dienstag seit circa 18 Uhr voll gesperrt. Auf regennasser Fahrbahn sind dort mehrere Autos kollidiert. Es gibt mehrere schwer verletzte Personen, die zum Teil von Feuerwehr und Rettungsdienst aus den Unfallfahrzeugen befreit werden mussten.

Zwei Autos landeten im Straßengraben. Eines davon war zunächst leicht in Brand geraten. Ersthelfer konnten die Rauchentwicklung bekämpfen. Zu dem Unfall mit mehreren beteiligten Autos war es nach ersten Erkenntnissen durch ein gewagtes Überholmanöver gekommen.

Aufräumarbeiten dauern an

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Marzahna sowie Treuenbrietzen und weiterer Ortswehren waren ebenso zur Unfallstelle geeilt, wie Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehrleute auch aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt.

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern bis in den Abend an. Der Verkehr wird von Marzahna über Schönefeld und Wergzahna nach Kropstädt beziehungsweise umgekehrt umgeleitet.

Von Thomas Wachs