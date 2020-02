Klein Marzehns

Auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin kam es am Dienstagbend gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zwischen der Anschlussstelle Klein Marzehns und der Anschlussstelle Niemegk fuhr ein polnisches Fahrzeug ungebremst auf einen weiteren PKW auf. Der aufgefahrene Wagen schoss an der Unfallstelle vorbei und blieb in der Mitte stehen. Der andere Wagen wurde stark beschädigt, überschlug sich mehrfach und landete im Straßengraben.

Ein Autotransporter konnte der Unfallstelle nicht mehr ausweichen und krachte in das Heck des polnischen PKW. Insgesamt vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden.

Nach Reinigung wurde die Fahrbahn wieder freigegeben

Die Feuerwehr kam, um die Unfallstelle abzusichern. Die Kameraden zogen mit Hilfe eines Rüstwagens die beschädigten Fahrzeuge von der Mittelspur zur Seite.

Nach Reinigung der Fahrbahn konnten wieder zwei Fahrspuren für den Verkehr geöffnet werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es allerdings auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin zu einem erheblichen Stau.

Die genauen Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt jetzt die Autobahnpolizei Michendorf. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten ist aber davon auszugehen, dass unangepasste Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsbedingungen eine Rolle spielen könnten. Zum Unfallzeitpunkt regnete es, wodurch die Straßen nass waren.

Von RND/ Julian Stähle