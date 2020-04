Schwielowsee

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst vergeblich nach einer nackten Frau gefahndet. Zeugen, denen die unbekleidete Frau in Caputh aufgefallen war, hatten die Polizei alarmiert. Ein Passant hatte ihr am Samstagnacht noch eine Jacke angeboten, was sie jedoch ablehnte. Am Sonntagmorgen klingelte die verwirrt wirkende Frau an einer Wohnung, rannte dann aber davon. Kurz darauf konnte sie ausfindig gemacht werden. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Fachklinik.

Von MAZonline