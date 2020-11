Caputh

Die Entwürfe für den Ausbau der Caputher Albert-Einstein-Grundschule nehmen immer konkretere Gestalt an. Am Montagabend wurden dem zuständigen Fachausschuss die aktuellen Pläne des Berliner Architekturbüros „GKK+Partner Architekten“ zur Information vorgelegt. Die Unterstützung der politischen Gremien sei nach wie vor groß, sagte Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU) der MAZ auf Anfrage. Im Dezember will sie den Bauantrag für den Anbau einreichen. Mehr als 2,5 Millionen Euro soll er nicht kosten – darauf haben sich Politik und Verwaltung inzwischen geeinigt. „Das ist die absolute Grenze“, so Kerstin Hoppe.

Die Grundschule Caputh platzt aus allen Nähten und muss dringend erweitert werden. Quelle: Varvara Smirnova

Die Architekten sind dem Wunsch eines Mitglieds des Finanzausschusses nachgekommen und haben die geplante Stahlbauweise mit der Holz- und Modulbauart verglichen. Das Ergebnis: Den Anbau in Modulen zu errichten, sei nicht möglich, weil das Projekt dafür zu klein ist und sich die Module schlecht an den Bestandsbau anschließen ließen. Zudem seien bei vergleichbaren Planungen letztlich keine wirtschaftlichen Angebote eingegangen, wodurch sich die Realisierung immer weiter verschob, schreiben die Architekten. Ein Holzmodulbau wäre 30 Prozent teurer als der Stahlbau, hätte hohe Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen und würde sich zudem nachteilig auf das Raumklima der Schule auswirken.

Endabstimmung mit Planern läuft

Die Gemeindeverwaltung schätzt, dass der Anbau in rund zwei Jahren fertig sein könnte. „Wir arbeiten auf Hochtouren an der Endabstimmung mit den Planern“, sagte Kerstin Hoppe. Der Neubau soll zweigeschossig werden und sich an das Haus 5 an der Schulstraße anschließen. Die Fassade des Hauses sowie Form und Höhe werden den umliegenden Gebäuden angepasst.

Bis zur Entscheidung für die Erweiterung des bestehenden Schulstandortes in Caputh war es ein weiter Weg. Lange stand auch ein kompletter Neubau an der Michendorfer Chaussee zur Debatte, der sich allerdings als zu teuer und zu langfristig erwies.

Von Luise Fröhlich