In diesem fürs Reisen so schwierigen Sommer, in dem die heimische Ostsee gefragter denn je ist, schwappen die Wellen von der kleinen Insel Hiddensee sogar bis nach Ferch. Boote, Fischer bei der Arbeit, stille Inselwege sowie Por­träts findet man in der Ausstellung „Hiddensoer Künstlerinnenbund", die im Museum der Havelländischen Malerkolonie eröffnet wurde.