Caputh

Gerade an den Osterfeiertagen fragten sich viele Spaziergänger durch den Schlossgarten in Caputh, ob die neue Ausstellung „EinsSein“ in der benachbarten Schlossgalerie besichtigt werden kann. Die Antwort lautet: Ja. Besuchern mit Anmeldung steht die Tür offen. Galeristin Melanie Haape zeigt knapp 100 Tierbilder der Caputher Künstlerin Anke Debertshäuser noch bis zum 9. Mai unter den geltenden Corona-Regeln. Die privat betriebene Galerie verlost unter den Spendern für einen guten Zweck im Rahmen der Ausstellung die Grafik „Afrikanischer Wildhund“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen „ersten, großartigen Höhepunkt im Jahresprogramm“ verspricht die Künstlerin und Kunstfördererin Melanie Haape, und es geht auch abwechslungsreich und spannend weiter: Sechs Ausstellungen mit 14 Künstlerinnen und Künstlern werden in diesem Jahr folgen. Sie zeigen „Farben, Licht und magische Momente“ in dem malerisch an der Havel gelegenen Künstlerhaus.Die Tierporträts der Caputherin sind zum ersten Mal in einer Ausstellung zu sehen.

Bunte Abwechslung in der Ausstellung

„Tiere gehören zu den allerersten von Menschen gemalten Motiven“, erklärt Debertshäuser - ihre Leidenschaft für Vierbeiner, Gefiedertes, Lurche oder Reptilien sei also nichts Ungewöhnliches. Hinter den Zeichnungen und Grafiken stecken vor allem genaue Studien von 100 völlig unterschiedlichen Geschöpfen, die einem meist direkt in die Augen schauen.Abwechslung bietet die bunte Hängung: „Ich habe die Tiere unsortiert nebeneinander gestellt, weil alle Tiere mir gleich viel bedeuten“, sagt die Künstlerin. Ob heimische Arten aus der Region wie der Fischotter oder vom Aussterben bedrohte afrikanische Wildhunde – Anke Debertshäuser zeichnet ihnen seit sechs Jahren sozusagen lauter kleine Denkmäler.

Knapp 100 Tierbilder sind in der neuen Ausstellung in der Caputher Schlossgalerie zu sehen. Quelle: Gesine Michalsky

Schlüsselerlebnis in Namibia

„Jede einzelne Tierart gehört schließlich zu unserer Umgebung, und doch sind so viele Tierarten bedroht, wie noch nie“, kritisiert sie. Die Menschen sind dafür fast immer verantwortlich, obwohl doch alle gemeinsam in einer Welt leben; mit „EinsSein“ möchte die Caputherin für Fragen sensibilisieren wie: „Wem gehört eigentlich die Welt?“ Ihr Schlüsselerlebnis hatte Anke Debertshäuser vor sechs Jahren bei einer Zelt-Tour mit Ehemann und Tochter durch Namibia. Mitten in der Nacht wurden sie durch unbekannte Geräusche geweckt, und plötzlich stand ein Elefant neben ihrem Zelt. Ein Ranger lieferte am nächsten Morgen die Erklärung: Ihr Zelt stand unter einem Baum, der einer Herde von 20 Tieren als Futterquelle diente.

„Rund um unser Zelt war kein Stuhl und kein Gegenstand umgestoßen worden, die riesigen Tiere kamen still und behutsam. Mensch und Tier können sich auch ohne Zäune die Wildnis teilen“, ist sich die gebürtige Potsdamerin seitdem sicher und setzt sich für den Schutz von Lebensräumen ein. Übrigens gemeinsam mit Melanie Haape, die aus Südafrika stammt und der der Erhalt einmaliger Naturregionen sehr am Herzen liegt. Mit der Ausstellung will die Galeristin ganz besonders auf die bedrohte Lage von afrikanischen Wildhunden aufmerksam machen: Dafür spendet Debertshäuser ihre Grafik eines „Painted Dog“, wie die Tiere auf Englisch heißen.

Besucher nehmen mit Spende am Losverfahren teil

Per Losverfahren können alle spendenden Besucher teilnehmen. Unter ihnen wird zum Abschluss der Ausstellung der Gewinner der Grafik ermittelt. Der Erlös geht an die „Painted Dog Foundation“ in Zimbabwe, die Wildhunde vor dem Aussterben bewahren wollen.

Nach einer fantastischen Resonanz in den wenigen geöffneten Monaten im vergangenen Sommer setzt Melanie Haape jetzt darauf, den Kontakt zu den vielen Künstlern am Schwielowsee auszubauen. Junge Kunstschaffende möchte sie für die Schlossgalerie ebenso gewinnen wie die Schaffenskraft bereits bekannter Künstler hervorheben.

Die Hälfte der Ausstellenden, die in diesem Jahr vorgestellt werden, leben entlang der Havel, weitere kommen aus anderen Teilen Deutschlands und aus Afrika, kann man im Jahresprogramm nachlesen. Besucher können sich auf Malerei, Tuschzeichnungen, Grafiken, Drucke, Holzschnitte und Buchcollagen freuen, so die Galeristin.

Von Gesine Michalsky