Autofahrer war betrunken, unter Drogen, ohne Führerschein und per Haftbefehl gesucht

Schwielowsee

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstagnachmittag, dass er auf der A 2 unterwegs sei und beobachte, dass ein anderer Autofahrer Schlangenlinien fährt und es beinahe zu Kollisionen gekommen wäre. Beamte konnten das Fahrzeug auf Höhe der Anschlussstelle Brandenburg feststellen und gaben dem Fahrer das Signal, anzuhalten. Der geplanten Kontrolle entzog sich der Fahrer jedoch und fuhr weiter. Dabei missachtete er auch die Höchstgeschwindigkeit. Mit Unterstützung weiterer Kräfte konnte der Wagen schließlich auf der A 10 am Parkplatz Schwielowsee angehalten werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Außerdem schlug ein Drogenschnelltest auf berauschende Mittel an. Der 39-Jährige hatte auch keinen Führerschein und zu guter letzt lag gegen ihn auch noch ein Haftbefehl vor.

Von MAZonline