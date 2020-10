Geltow

Die Bauarbeiten für 20 neue Eigentumswohnungen am Petzinsee in Geltow haben begonnen. Inzwischen deutlich sichtbar wurde auf dem Grundstück an der Ecke Wentorfstraße/Am Petzinsee reichlich Erde für das Fundament der Tiefgarage ausgehoben. Darauf entstehen vier Villen mit je fünf Wohnungen auf drei Stockwerken. Ende 2022 soll das neue Quartier „Résidence Petzinsee“ fertig sein, wie Bauherr und Geschäftsführer der Callidus GmbH, Wolfgang Kleiner, auf MAZ-Anfrage berichtet. „Wir haben großen Wert auf Architektur gelegt, auch bei der Inneneinrichtung und wollten zudem unbedingt die alten Bäume erhalten. Also wird aufwendig drumherum gebaut“, sagt er.

Visualisierung vom entstehenden Quartier am Petzinsee in Geltow Quelle: Callidus Petzinsee GmbH

Anzeige

Der parkähnliche Charakter des Areals soll bleiben, weshalb auch nur vier und nicht fünf Häuser entstehen. Sie sind zudem versetzt angeordnet, so dass die späteren Eigentümer besonders im Winter einen Blick auf den See haben können, erklärt der Architekt Thierry Louvieaux aus Berlin. Die Dreiraumwohnungen mit drei Meter hohen Decken und bodentiefen Fenstern sind zwischen 120 bis 180 Quadratmeter groß. Die barrierefreien Villen mit Aufzug erhalten eine helle Backsteinfassade.

Villen sollen keine Luxuspaläste werden

Mit der Vermarktung will Wolfgang Kleiner Mitte nächsten Jahres beginnen, wenn die Interessenten auch schon mehr von den Wohnungen auf der Baustelle sehen können. Die Nachfrage sei aber bereits jetzt einem Test zufolge sehr hoch. „Wir befinden uns im hochwertigen Segment. Hauptklientel sind die über 50-Jährigen, denen ihr Haus zum Beispiel zu groß geworden ist“, sagt er. Bis zu 6000 Euro pro Quadratmeter könnten fällig werden, je nachdem, wie sich die Bau- und Immobilienpreise entwickeln. Luxuspaläste sollen es aber nicht werden, betont Wolfgang Kleiner. Zu den verschnörkelten Toren an der Seeseite recherchiert die Callidus GmbH derzeit und will sie in das Konzept einbinden.

Am Petzinsee in Geltow haben die Bauarbeiten für vier neue Häuser mit 20 Wohnungen begonnen. Quelle: Luise Fröhlich

Vor vier Jahren diskutierten Schwielowsees Kommunalpolitiker erstmals über die Neubaupläne der Callidus GmbH. „Die Baugenehmigung zu bekommen, hat lange gedauert und auch Baufirmen zu finden, war ein schwieriger Faktor. Erst jetzt mit dem etwas abgeschwächten Immobilienmarkt konnten wir Firmen zu vernünftigen Preisen engagieren, die auch entsprechend unserer gewünschten Qualität arbeiten“, erklärt Wolfgang Kleinert. Wegen der Tiefgarage mit 40 Stellplätzen waren beispielsweise viele Detailabstimmungen nötig, ergänzt Thierry Louvieaux. Dort wird es möglich sein, Elektroautos und -fahrräder aufzuladen.

Ein weiteres parallel laufendes großes Bauprojekt der Callidus GmbH befindet sich in Ludwigsfelde. Im Rousseaupark entsteht eine der bundesweit größten Eigenheimsiedlungen mit etwa 1000 Einfamilienhäusern. Zur Planung des gesamten Quartiers zählen außerdem 165 barrierefreie Mietwohnungen, ein Rewe-Markt sowie kleine Läden, ein Dorfplatz und Mikroappartements.

Von Luise Fröhlich