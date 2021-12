Geltow

In Geltow beginnt am Parkplatz gegenüber der Henning-von-Tresckow-Kaserne der Bau der neuen Kita mit 92 Plätzen. Am Donnerstag hatte der Bauherr und spätere Betreiber, die Johanniter Unfallhilfe, einen symbolischen Spatenstich veranstaltet. Schon lange wartet die Gemeinde Schwielowsee auf diese Einrichtung, die besonders die Geltower Kita „Villa Sonnenschein“ entlasten soll. Denn seit Jahren läuft der Betrieb mit einer Sondergenehmigung zur Überbelegung, erklärte Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) auf Nachfrage.

Die Kitaplatz-Situation in der Gemeinde sei zwar derzeit nicht mehr so dramatisch wie noch vor drei Jahren, als eine Vorschul-Gruppe des Kindergartens in Caputh in die Schule ziehen musste, um Platz für neue Krippenkinder zu schaffen, aber die Einrichtungen arbeiten dennoch am Limit. „Wir haben aktuell keine Belegungsprobleme und keine langen Wartezeiten, aber wir sind zu nahezu 100 Prozent ausgelastet“, so Kerstin Hoppe. Aber auch abgesehen von der ersehnten Entlastung, ist das Projekt „Bundeswehr-Kita“, wie sie der Volksmund nennt, besonders.

Betreuung steht allen offen

Denn in dem geplanten zweigeschossigen Bau können Kinder auch außerhalb der üblichen Betreuungszeiten unterkommen. Das Angebot spricht einerseits die Familien von Soldaten an, die im Einsatzführungskommando der Geltower Kaserne tätig sind, ist aber auch offen für alle anderen, die zum Beispiel eine Betreuung spät abends, am Wochenende oder sogar nachts benötigen – im Zweifel an 365 Tagen im Jahr. „Im Normalfall wird das natürlich selten genutzt, aber der Bedarf steigt. Was zum Beispiel macht eine alleinerziehende Verkäuferin, die bis 22 Uhr arbeiten muss?“, erklärte Ralf Boost, Regionalvorstandsmitglied der Johanniter, auf Nachfrage der MAZ. Für die Soldaten greift das Angebot etwa dann, wenn wegen eines Notfalls das Personal im Einsatzführungskommando hochgefahren werde und man schnell reagieren müsse.

So soll die neue Kita aussehen. Quelle: Luise Fröhlich

Olaf Detlefsen, seit 2016 Kommandeur beim Landeskommando Brandenburg, zufolge könnte die Kita für die Geltower Soldaten nicht günstiger liegen. Er war einer derjenigen Akteure, die sich stark für die Einrichtung eingesetzt haben und erinnert sich noch gut an die vielen planerischen und rechtlichen Hürden. „Vor über sieben Jahren stand die Idee erstmals im Raum. Seitdem sind einige Verteidigungsminister verschlissen“, sagte Olaf Detlefsen in seiner Rede.

Viel Zeit ging verloren

Da war zum Beispiel das Problem, dass das anvisierte Grundstück im falschen Landkreis lag. Es gehörte, wie berichtet, nämlich eigentlich zu Potsdam. Doch die Landeshauptstadt und Schwielowsee wurden sich einig, tauschten Flächen und dachten, damit wäre es getan. War es aber nicht, denn die Entscheidung über den Tausch war dem Ministerium des Inneren vorbehalten. Allein dadurch gingen Monate ins Land, in denen die Pläne für die Kita nicht vorangetrieben werden konnten. Dann sprang der nach dem ersten Interessenbekundungsverfahren ausgewählte freie Träger, die Fröbel Bildung und Erziehung, im Frühjahr 2019 überraschend ab, sodass weitere Zeit verloren ging.

Ralf Boost ist Regionalvorstand der Johanniter-Unfallhilfe (JUH) vom Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming. Quelle: Thomas Wachs

„In einer sehr schwierigen Phase trat dann die Johanniter Unfallhilfe auf den Plan“, erinnert sich Kerstin Hoppe. Das war beim zweiten Anlauf des Interessenbekundungsverfahrens. Ralf Boost rechnet mit einer Fertigstellung Mitte des Jahres 2023. Ob das klappt, hängt hauptsächlich davon ab, wie hart die beiden kommenden Winter werden. Anmeldungen für Kita-Plätze und Bewerbungen für Stellen werden zwar schon entgegen genommen, aber der Zeitpunkt der Eröffnung könne noch nicht hundertprozentig zugesichert werden. Acht Millionen Euro investiert die Johanniter Unfallhilfe; Fördermittel sind bereits zugesagt. Für die Johanniter ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit der Bundeswehr: Am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin hat der Träger ebenfalls eine Kita gebaut und betreibt sie.

Verlässliche Eltern-Kind-Gruppe

Generalplaner für die neue Geltower Kita ist das Planungs- und Prüfungsbüro von Oliver Ryl und Andreas Arnold aus Brandenburg an der Havel. Die Einrichtung soll eine Nutzfläche von 2300 Quadratmetern haben, was in etwa einem halben Fußballfeld entspricht. Aufgeteilt wird diese in 90 Räume. 80 reguläre Plätze und zwölf weitere in einer verlässlichen Eltern-Kind-Gruppe soll es geben. Vier Kita-Gruppen werden im Erdgeschoss untergebracht, darunter die Krippenkinder, und in der oberen Etage zwei weitere Gruppen. Energie für das Haus liefert eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage auf dem begrünten Dach.

Von Luise Fröhlich