Das Erdreich des künftigen Blütenviertels in Caputh kommt in Bewegung. Der Bau des großen Eisspeichers, der das Herzstück des innovativen Energiekonzeptes in dem Wohngebiet darstellt, ist in vollem Gange. Im Boden liegt bereits das mehr als ein Kilometer lange Netz aus Wärme-, Kälte- und Soleleitungen. Ist der Eisspeicher fertig, beginnt der Bau der Keller für die ersten beiden Wohn- und Geschäftshäuser des Viertels, wie Bauherr Hans Wolfgang Pausch auf MAZ-Anfrage mitteilte.

Die Arbeiten am Eisspeicher für das Blütenviertel Caputh schreiten voran. Quelle: CMB Quartier

Erste Townhäuser im kommenden Jahr fertig

Er leitet seit 2017 gemeinsam mit dem Investor und Eigentümer des Geländes, Lothar Hardt, die eigens gegründete Gesellschaft „ Caputh Mitte Blütenviertel“. Pausch zeigt sich optimistisch, dass im kommenden Jahr der erste Teil der Townhäuser fertig sein wird. Damit hätte die lange Zeit des Wartens und der Verzögerungen ein Ende. Zunächst für 2016 angekündigt, verschob sich die Hochbau-Phase immer wieder und war zuletzt für März 2019 geplant. Doch auch daraus wurde nichts.

„Die Altlasten-Problematik auf dem Gelände und die behördlichen Auflagen haben zu mehreren Verzögerungen geführt“, erklärt Pausch. Das Areal, dessen erster und bisher einzig fertiger Baustein der im Jahr 2014 eröffnete Rewe-Markt ist, wurde zuvor von einer Gärtnerei und offenbar auch von einem Kabel-Schredder-Betrieb genutzt, der allerhand Schrott im Boden zurückließ. Die Altlasten bremsten das Projekt von Beginn an. Aber auch das speziell für das Blütenviertel erstellte Energiekonzept habe einige Projektbeteiligte überfordert, so Pausch. „Solche Planungen liegen nicht schon irgendwo in der Schublade, sondern müssen eben völlig neu ausgearbeitet und umgesetzt werden“, erklärt er.

Blütenviertel versorgt sich energetisch überwiegend selbst

Wie berichtet, hatten die beiden Bauherren vor zwei Jahren gemeinsam mit zwei weiteren Gesellschaftern die „Flower Power Energy GmbH“ gegründet. Das wurde nötig, nachdem sie feststellten, dass ihre Vision der nachhaltigen und eigenständigen Versorgung des Viertels von bestehenden Betrieben am Markt nicht umgesetzt werden konnte. Der Eisspeicher ist ein unterirdischer Wasserspeicher, in den die Abwärme der Häuser geleitet und so weiter genutzt werden kann.

So sollen die Townhäuser im Caputher Blütenviertel aussehen. Quelle: CMB Quartier

„Wir sorgen so dafür, dass unsere Wärmeerzeugung in einem Netz aus Wärmepumpen und kleineren Blockheizkraftwerken besonders effizient arbeiten kann und möglichst wenig Energie im System verloren geht“, erläutert Pausch. Am 8. Dezember wird Eberhard Holstein von der „Flower Power Energy“ im Zuge der Schwielowseer Klima-Informationswochen in einem Online-Vortrag erklären, wie der Eisspeicher und das ganze Konzept funktionieren.

Lange Vorgeschichte Investor Lothar Hardt kaufte das ehemalige Gärtnerei-Grundstück von der Bodenverwertungsgesellschaft des Bundes. Im ersten Schritt wurde der Rewe-Markt in Caputh fertiggestellt und im Sommer 2014 eröffnet. Im Frühjahr 2016 sollte der Hochbau beginnen. Hardt suchte lange nach einem geeigneten Projektpartner und fand ihn in Hans Wolfgang Pausch, den er im August 2017 vorstellte. Der Baustart verzögerte sich weiter und sollte schließlich im März 2019 sein, nun ist das Frühjahr 2021 angestrebt. Zuerst werden Wohn- und Geschäftshäuser, danach die Townhäuser, altersgerechte Wohnungen und die Mietwohnungen im Park entstehen. Zuletzt ist die Bebauung der Reservefläche am Asternweg geplant.

Das Blütenviertel soll aus Wohn- und Geschäftshäusern, einem Seniorenquartier, einer Reihenhaussiedlung und Mehrfamilienhäusern bestehen. Die Mieten sollen im sozialverträglichen Rahmen liegen und stabil bleiben, so das Versprechen der Bauherren. Der geplante Bauablauf hat sich nicht verändert. So entstehen zuerst zwei Wohn- und Geschäftshäuser gegenüber dem Rewe-Markt sowie die Townhäuser am Kirschanger. Ab Frühjahr 2021 sollen die ersten sieben Townhäuser entstehen. Das Berliner Label „minimum“ wird ein Musterhaus gestalten.

Die Baustelle des Blütenviertels Caputh im November. Quelle: Luise Fröhlich

Parallel zum Bau der Town- sowie der Wohn- und Geschäftshäuser soll die Errichtung des Seniorenquartiers beginnen. „Wir werden hier zeitnah den Bauantrag einreichen“, sagt Pausch. Der Verkauf der Townhäuser startet noch im Dezember. Wie viele Wohnungen am Ende entstehen werden, kann er aktuell noch nicht genau sagen. Noch nicht alle Teilgebiete seien abschließend durchgeplant. Am Asternweg gibt es eine sogenannte Reservefläche. „Wir sind aber sicher, dass es mehr als hundert sind, da wir eher kleine und mittelgroße Wohnungen planen“, erklärt der Bauherr. Die Townhäuser mit 150 bis 190 Quadratmetern seien die größten Einheiten im Viertel.

Architekten arbeiteten auch für Brad Pitt

Den Masterplan für das Wohngebiet hat ein Architekten-Team der Firma Graft erstellt, die im Jahr 1998 übrigens auch ein Appartement mit Loft-Charakter für den Hollywood-Schauspieler Brad Pitt in Los Feliz in Kalifornien geplant hat. In einem Showroom, der im August 2019 in der Galerie am Fährhaus eröffnet wurde, können sich Interessierte nach Vereinbarung ansehen, wie das Viertel einmal aussehen soll. Später soll er als Verkaufsraum dienen.

