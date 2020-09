Werder

„In diesem Sommer war es besonders schlimm.“ Wenn Werders Fischwirtschaftsmeister Tobias Mai von seinen zerstörten Reusen spricht, dann ärgert er sich mächtig. „Es sind immer mehr Touristen mit Mietschiffen unterwegs, die verfangen sich mit ihrem Motor in unseren Netzen und schneiden sich dann frei, ohne sich danach zu melden – ein Riesenschaden für uns.“ An die 60 Anzeigen hat der Fischer in diesem Jahr bei der Wasserschutzpolizei gestellt – ohne Ermittlungserfolg. Mais Fanganlagen befinden sich seit Generationen im Schwielowsee, der Familienbetrieb besteht seit 1760.

700 Euro Schaden pro Vorfall

Rund um die Havel geht es aber auch den anderen Fischern in Schwielowsee und Werder nicht viel anders. 700 Euro Kosten je Schaden für Ausfall und Reparatur sind schnell zusammen, rechnet Joachim Lechler vor, der Senior des Caputher Fischereibetriebes Lechler. Die Summe ist bekannt, weil ein Boot einem Schaden eindeutig zugeordnet werden konnte und die Haftpflichtversicherung des Vermieters zahlte.

Zahl der Schäden fast vervierfacht

Der 28-jährige Sohn André Lechler ist ausgebildeter Fischwirt. Er führt den kleinen Familienbetrieb weiter. Den Verwaltungsaufwand, der durch die steigende Zahl der Unfälle mit Fahrerflucht an seinen Reusen entsteht, könnte der Junior aber nicht zusätzlich bewältigen. Er fährt im Sommer täglich raus aufs Wasser und schaut nach Reusen in Berlin-Spandau, wo ein weiteres Fischerboot der Familie liegt. Die Zahl der Vorfälle mit Motorbooten stieg von sechs im Jahr 2018 auf mehr als 20 in diesem Jahr, hat der Vater dokumentiert. Die berufliche Existenz des Sohnes steht damit zunehmend auf dem Spiel.

André Lechler (l.) hat den Familienbetrieb vom Vater Joachim Lechler übernommen. Die zerrissenen Netze setzen die berufliche Existenz der Fischerei aufs Spiel. Quelle: Gesine Michalsky

Das Problem bringt der Senior der Familienfischerei Lechler auf den Punkt: „Die oft ortsunkundigen Mieter von führerscheinfreien Motorbooten erfahren bei der Einweisung nichts über Fischereirechte in den Havel-Gewässern“, beklagt er. Lechler ist deswegen auch mit Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe im Gespräch. Bis zu 15 Restaurants beliefert seine Fischerei von Caputh aus. In den Fischereibetrieben werden vor allem Aale, Zander, Barsche und Hechte oder die beliebten Flusskrebse gefangen und vermarktet, und wenn am Wochenende der Geruch von Räucherfisch durch die Straßen weht, zieht er Gäste geradezu magnetisch an.

Fischereirechte nur nach Ausbildung Rund um Werder und Schwielowsee gibt es noch eine Handvoll Betriebe, die Fischereirechte besitzen. Die Fischereirechte werden in Brandenburg privat gekauft und verkauft. Eine Ausbildung zum Fischwirt muss nachgewiesen werden, um die Fischereirechte wahrzunehmen. Es ist übrigens nicht mehr Voraussetzung für den Beruf, früh aufzustehen. Während Alexander Mai erst seine Kinder in die Kita bringt, bevor er mit seinem Fischerkahn rausfährt, startet sein Onkel Tobias Mai bereits um 5 Uhr früh. „Dann hat man am wenigsten Wind“, sagt der Fischwirtschaftsmeister. Seit Jahren wird weniger Fisch gefangen – die biologische Nahrungskette im Wasser gehe verloren, sagt Alexander Mai. Forellen sei das Havelwasser mit bis zu 28 Grad hingegen inzwischen zu warm geworden.

Beute machen die Fischer bis zum Herbst mit Reusen, die weit bis zur Seemitte ausgelegt sein können. Die Fahrrinne bleibt frei von Fischernetzen. Alle Reusen und die im Herbst aufgestellten Stellnetze sind gut mit Stangen und rot-weißen Fahnen markiert. Bis zu 14 Stangen können eine bis zu 100 Meter lange Reuse ausweisen. Zusätzlich informiert auf den Fähnchen ein Buchstabe, welchem Fischer die Netze gehören, die am Gewässergrund liegen. Die Anlagen müssen umfahren und eventuelle Schäden gemeldet werden.

30 zerschnittene Reusen hintereinander

Zur Ruhe kommen die Fischer in ihrer Hauptsaison von April bis Juni wenig. Fischdiebstahl und Vandalismus gehören leider auch zum Alltag. „Wenn am Ende des Fanggerätes ein Loch reingeschnitten ist, dann waren das Diebe, die die Aale rausholen“, berichten die Fischer. 15 Fälle hat Lechler im vergangenen Jahr gezählt, Schaden: 1000 Euro. In diesem Jahr entdeckten die Fischer zwischen Baumgartenbrück und Zernsee im flachen Wasser 30 zerschnittene Reusen hintereinander. Tobias Mai und Joachim Lechler vermuten Tierschützer hinter dem üblen Vandalismus-Fall, manch einer wähne vielleicht einen Biber im Fangnetz. „Biber, Fischotter oder Kormorane haben wir noch nie im Netz gehabt“, berichtet Lechler.

Von Gesine Michalsky