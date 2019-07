Geltow

Die Bundesstraße 1 in Geltow soll nach einem mehrwöchigen Ausbau ab Dienstagnachmittag, dem 9. Juli, für den Verkehr wieder befahrbar sein. Das kündigt Frank Schmidt, Dezernatsleiter Planung im Landesbetrieb Straßenwesen, an. Allerdings soll es auch nach dem Ausbau der Straße mit Lärm mindernden Asphalt in den Nachtstunden bei einem Tempolimit von 30 km/h bleiben. Der Straßenausbau ist für Brandenburg ein Pilotprojekt, weil erstmals ein neuartiges Verfahren angewendet wird.

Deckschicht senkt Schadstoffbelastung

Der knapp einen Kilometer lange Abschnitt wird derzeit mit einer neuartigen Deckschicht versehen, die die Strabag AG gemeinsam mit Wissenschaftsinstituten und Wirtschaftsunternehmen in dreieinhalbjähriger Forschung entwickelt hat. Dabei reduziert die Fahrbahnoberfläche nicht nur den Verkehrslärm, sondern auch die Schadstoffbelastung im Bereich der Straße. Für die Deckschicht wird das so genannte Abstreumaterial aus ultrahochfestem Beton mit dem natürlich vorkommenden Material Titandioxid versetzt, das auch als Zusatzstoff beispielsweise bei Wandfarben, Papier, Zahncreme, Sonnenmilch oder Lebensmitteln verwendet wird.

Stickoxidanteil sinkt um 26 Prozent

Unter Sonneneinstrahlung reagiert das Titandioxid mit den Stickoxiden, die hauptsächlich bei Verbrennungsprozessen entstehen, und wandelt sie in wasserlösliche Nitrate um, die mit dem Regenwasser in die Kanalisation und Kläranlagen gespült werden. Nach erfolgreichen Feldversuchen haben Strabag und Partner eine Stickoxidreduzierung von 26 Prozent errechnet. Universitäten in Darmstadt und Wuppertal werden auch nach der Fertigstellung der Bundesstraße die Wirkung der neuen Deckschicht weiter wissenschaftlich begleiten.

Geltower Modell auch für weitere Straßen

Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider ( SPD), die sich vor Ort das neue Verfahren vorführen ließ, schließt nicht aus, dass im Sinne des Klimaschutzes auch weitere Straßen im Land nach dem Geltower Modell ausgebaut werden.

Von Heinz Helwig