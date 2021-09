Schwielowsee

Neben dem hohen Stimmenverlust der CDU und einem deutlichen Sieg der SPD fällt in Schwielowsee vor allem das Ergebnis der Grünen auf. Sie konnten bei der Bundestagswahl am Sonntag in der Gemeinde 14,9 Prozent der Zweitstimmen auf sich vereinen, was einen Zuwachs von 6,1 Prozent bedeutet. Bei der Bundestagswahl 2017 waren sie noch auf dem fünften Rang hinter CDU, SPD, Linken und AfD gelandet.

Linke verliert, FDP legt zu

Neben der SPD sind die Grünen in Schwielowsee also die eindeutigen Wahlsieger. Die Sozialdemokraten erreichten 28,4 Prozent (+ 10,9 Prozent), gefolgt von der CDU mit 16,1 Prozent (- 11,3 Prozent). Die Linken verloren in Schwielowsee 7,9 Prozent der Zweitstimmen und kamen auf nur noch 9,4 Prozent. Vor ihnen steht noch die FDP, die ebenfalls zulegen und ihren Stimmanteil von 9,7 Prozent auf 11,2 Prozent erhöhen konnte.

Wahlbeteiligung steigt

In der Liste der sonstigen Parteien konnten vor allem die Freien Wähler punkten: sie kamen auf 2,1 Prozent der Zweitstimmen. Die Basis erreichte ein Wahlergebnis von 1,9 Prozent in Schwielowsee. Insgesamt liegen die sonstigen Parteien zusammengezählt in der Gemeinde bei 8,7 Prozent.

Erhöht hat sich in Schwielowsee die Wahlbeteiligung: 84,2 Prozent der Wahlberechtigten entschieden sich dafür ihre Kreuze auf dem Stimmzettel zu setzen. Das sind drei Prozent mehr als bei der Bundestagswahl 2017. 3131 Schwielowseer wählten per Brief und 4305 kamen am Sonntag in ihr Wahllokal.

Von Luise Fröhlich