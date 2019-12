Caputh

Unfall mit einem achtjährigen Kind in Caputh: Der Junge stieg am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Schwielowseestraße aus einem Bus und betrat unvermittelt die Straße. Eine 75 Jahre alte Autofahrerin fuhr zur selben Zeit mit ihrem Smart Richtung Caputh Zentrum, eine Kollision konnte laut Polizei nicht mehr verhindert werden.

Junge augenscheinlich unverletzt

Der acht Jahre alte Junge blieb bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch zur Untersuchung in eine Kindernotaufnahme gebracht. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf.

Von MAZonline