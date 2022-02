Caputh

Liegeplätze für private Ruderboote im und am Caputher See sollen ab 1. März Geld kosten. Die Gemeindeverwaltung hat dazu eine Entgeltverordnung erarbeitet. Diese wird am heutigen Mittwoch von den Mitgliedern des Finanzausschusses beraten. Die Mitglieder des Ortsbeirates haben das Papier in ihrer jüngsten Sitzung mit fünf Ja- sowie zwei Enthaltungen bereits befürwortet.

Gefahr für spielende Kinder

Anlass sind laut Verwaltung Hinweise von Einwohnern des Schwielowseer Ortsteiles. Caputher hätten kritisiert dass viele Ruderboote am und im See liegen, die defekt sind und augenscheinlich nicht genutzt werden und damit Gefahrenquellen für spielende Kinder seien. Weil viele Boote nicht gekennzeichnet sind und deshalb die jeweiligen Eigentümer nicht ermittelt werden können, empfiehlt die Verwaltung, sämtliche Liegeplätze auf dem Wasser und im Uferbereich künftig ausschließlich kostenpflichtig und mit einem Vertrag zu vergeben.

Das Entgelt für jeden Ruderbootsplatz soll zehn Euro pro Monat betragen. Verträge können entweder für sechs oder zwölf Monate abgeschlossen werden, sieht die Verwaltung vor. Jeder Eigentümer, der einen Vertrag mit der Gemeinde Schwielowsee als Eigentümer des Gewässers und des Uferbereiches sowie angrenzender Grundstücke eingeht, muss sein Boot entsprechend der Vorgaben in den Verträgen kennzeichnen. Somit können alle Ruderboote im und auf dem Caputher See den Eigentümern zugeordnet werden. Feuerlösch-, Rettungs- sowie Fischereiboote sollen von der Bezahlpflicht befreit sein.

Gemeinde will nicht registrierte Boote entfernen

Wenn die Gemeindevertreter die Entgeltordnung wie geplant in ihrer Sitzung am 9. März beschließen, will die Verwaltung alle bekannten Bootseigentümer anschreiben und diesen einen Vertrag anbieten. Alle nicht bekannten Ruderbootsnutzer erfahren von der Vertrags- und Bezahlpflicht durch Informationen, die öffentlich allen Caputhern zugänglich sein werden. Alle Eigentümer, die keinen Vertrag abschließen möchten, werden anschließend dazu aufgefordert, ihre Ruderboote vom See sowie vom Uferbereich wegzuholen. Alle letztendlich nicht registrierten Boote werden von der Gemeinde Schwielowsee entfernt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Mitglieder des Caputher Ortsbeirates empfehlen, den 1. März als Startdatum für die neue Nutzungsordnung zu überprüfen. Der Grund: Weil die Gemeindevertreter die Entgeltordnung voraussichtlich erst am 9. März beschließen, müsste das Regelwerk rückwirkend in Kraft treten. Außerdem haben sich die Ortsbeiratsmitglieder dafür ausgesprochen, den Erfolg der Nutzungsordnung nach drei Jahren zu überprüfen.

Fischer aus Seddin pflegt den See

Der Caputher See darf grundsätzlich ausschließlich mit Ruderbooten befahren werden. Mirko Mannheim vom Fischerhof Seddin pflegt den See, indem er regelmäßig sogenannte Weißfische, also kleinere, silber-weiß gefärbte Karpfenfische wie Brasse oder Perlfische, aus dem See holt.

Von Elke Kögler