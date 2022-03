Caputh

„Ich komme nicht auf die Idee müde zu werden, weil die Solidarität und die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region mit den Ukrainern so toll ist“, bedankte sich Michael Neuhoff am Samstag beim Spendentag des Campingplatzes Himmelreich in Caputh (Gemeinde Schwielowsee) bei allen, die ihn unterstützen. Seit einer Woche bepackt er in Potsdam Lastwagen mit gespendeten Hilfsgütern und fährt sie auch selbst ins Kriegsgebiet. Zu der Veranstaltung in Caputh hatten hatten Roger und Maximilian Groß, die Betreiber des Campingplatzes aufgerufen.

Große Resonanz am Spendentag

Die Resonanz war riesig: Mehrere hundert Menschen aus Werder, Potsdam oder Geltow packten mit an. Als Großspenden kamen zum Beispiel 15 Kartons mit Verbandskästen oder Paletten mit Konserven. „Minutengenau erfahre ich aus der Ukraine, was gebraucht wird“, berichtete Micha Neuhoff, „Schlafsäcke, Decken, Hygiene-Artikel und Lebensmittel werden benötigt, Kleidung wird von den Geflüchteten hier gebraucht“. Finanzielle Spenden verwende man für den Großkauf von Haferflocken – eine Lkw-Ladung voll koste 24 000 Euro.

Die zu dem Treffen gekommenen Menschen hatten vor allem den Wunsch, etwas Sinnvolles tun zu können. Die Familie Groß, von der Großmutter bis zum Urenkel mit sieben Mitgliedern vertreten, stand in der Küche, packte Kartons und half Ortsunkundigen. „Es geht uns so gut, während in der Ukraine die Menschen hungern und verzweifeln. Es ist eine Schande, was dort passiert“, erklärte Maximilian Groß die spontane Entscheidung, den Spendentag innerhalb von zwei Tagen zu organisieren.

Spendete seine Kunstwerke: Wolf-Dieter Pfennig. Quelle: Gesine Michalsky

Sofort mit dabei war der Hauskünstler im Himmelreich, Wolf-Dieter Pfennig. Der Potsdamer spendete gedruckte und gemalte Originale für eine Auktion. Wenigstens 150 Euro je Bild flossen so in die Kasse. Familie Groß spendete die Erlöse aus dem Umsatz im Restaurant und am Grill, außerdem war Kunsthandwerk aus Geltow zu erwerben und es gab Live-Musik.

Sachspenden noch bis Montagabend möglich Bis Montagabend können noch Sachspenden im Himmelreich abgegeben werden. Baby-Nahrung, dauerhafte Lebensmittel oder Hygiene-Artikel werden gerne genommen. Spendenkonto: Michael Neuhoff, IBAN: DE47 1009 0000 7344 502018

„Menschlichkeit treibt uns an, wir können ja sonst nichts tun“, war immer wieder zu hören. „Es gibt kein anderes Thema mehr in unserem Geschäft“, erzählte eine Familie mit einem Friseursalon in Potsdam. Und auch als der Lkw schon in den ersten beiden Stunden zu zwei Dritteln gefüllt war, sprach man immer wieder über die Situation. „Wir sind ein Ferienparadies und Politik spielt hier eigentlich keine Rolle“, resümierte Roger Groß, aber man habe eben auch Kunden, die gerne spenden würden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zweimal wöchentliche Hilfstransporte in die Ukraine

Zu den Dauercampern in Caputh gehört auch Michael Neuhoff. Zweimal in der Woche fährt er inzwischen selbst Hilfstransporte in die Ukraine. Sieben ukrainische Lastwagen wurden an seinem Firmensitz in Drewitz beladen, „die dürfen aber nicht mehr zurückfahren, sie werden dort requiriert“, erzählt der Potsdamer. Jetzt hat er zwei Lastzüge zur Verfügung – und Spenden in Höhe von 6500 Euro für die Benzinkosten. „Mit 1500 Euro komme ich hin und zurück“. Die Bilder dort in der Ukraine, berichtet er, seien schlimmer als das, was uns das Fernsehen zeige. „Das möchten Sie nicht sehen“, ist er sich sicher.

Maya Tkachs Vater stammt aus der Ukraine. Jetzt möchte sie beim Hilfstransport mitfahren. Quelle: Gesine Michalsky

Und er berichtet, dass ihn jetzt eine sehr junge Frau bei dieser elfstündigen Tour in die Ukraine begleiten möchte. Die 18-jährige Maya Tkach ist keine Draufgängerin, sie wünscht sich nichts mehr als eine Waffenruhe. Doch ihr Vater stammt aus der Ukraine, ihr Großvater war Vorsitzender der jüdischen Gemeinde von Potsdam. Und sie selbst macht aktiv in der Potsdamer SPD mit. „Ich möchte wissen, was im Land wirklich los ist“, sagt sie. Nachts könne man gefahrlos in die Ukraine fahren, weil die russische Armee dann keine Luftangriffe fliegen kann. Und auf Micha Neuhoff könne sie sich verlassen, seine und ihre Familien sind Nachbarn – in ihrer Straße fing die Hilfsaktion an, die jetzt die größte in Potsdam ist.

Von Gesine Michalsky