Caputh

Ein 38-Jähriger ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Opfer von Trickbetrügern geworden. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Fahrer stand mit seinem Auto und Anhänger auf dem Parkplatz Caputh an der A10, als er eine Person bemerkte. Der Unbekannte, versuchte ihn unter einem Vorwand aus seinem Fahrzeug zu locken. Angeblich wäre an dem Anhänger ein Schaden, den man ihm zeigen müsse.

Offenbar zwei Täter im Einsatz

Der Autofahrer blieb skeptisch, fuhr etwa einhundert Meter weiter und kontrollierte erst dort den Trailer, der aber unbeschädigt war. Während der Mann die Fahrerkabine verlassen hatte, muss ein weiterer Täter dem Fahrzeug hinterhergelaufen sein und die im Fahrzeuginneren gelagerte Geldbörse des Mannes entwendet haben. Als er nach der Weiterfahrt den Diebstahl bemerkte, alarmierte der 38-Jährige die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät noch einmal allen Verkehrsteilnehmern: „Verschließen Sie bei jedem Verlassen Ihr Fahrzeug! Lassen Sie keine Wertsachen im Wagen zurück und lassen Sie sich nicht aus ihrem Fahrzeug locken.“

Von MAZonline