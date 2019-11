Die Kosten hätten sich verdoppelt, kaum jemand nutze ihn: Der Bund der Steuerzahler hat den Park and Ride Parkplatz Baumgartenbrück in Geltow in sein Schwarzbuch der Steuerverschwendung aufgenommen. Das will Kerstin Hoppe, Schwielowsees Bürgermeisterin, nicht auf sich sitzen lassen.