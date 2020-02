Schwielowsee

Zu einer „ Entdeckungsreise in Bildern“lädt der Caputher Mal- und Zeichenzirkel interessierte Kunstfreunde in seiner aktuellen Ausstellung in Ferch ein. Die Vernissage findet am Samstag, dem 22. Februar, um 14 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses Schwielowsee in Ferch, Potsdamer Platz 9, statt. Dort werden die Bilder anschließend auch zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zu sehen sein.

Der Caputher Mal- und Zeichenzirkel existiert seit nunmehr 39 Jahren. Geleitet wird der Zirkel seit zwei Jahren vom Potsdamer Maler und Grafiker Horst Uhlemann. Die Ausstellung zeigt ganz persönliche und individuelle Arbeiten jedes Mitgliedes, die zum Teil in den vergangenen Jahren entstanden sind. Jedes Mitglied schafft sein eigenes Kunstwerk, das aus der Realität, aber auch aus Vorstellungen der Vergangenheit entstanden ist. Zu sehen sind Grafiken und Landschaften in Mischtechnik und in Aquarell, aber auch zarte Bleistift- und Tuschezeichnungen.

Von MAZonline