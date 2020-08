Caputh

Die Caputher wollen ihre Skateranlage erweitern und modernisieren. Einen entsprechenden Antrag hat die Jugendkoordinatorin von Caputh Petra Borowski in die laufende Ausschussrunde eingebracht. Im ersten tagenden politischen Gremium, dem Ortsbeirat Caputh, zeigten sich die Kinder und Jugendlichen allerdings überrascht, was die Gemeinde letztlich planen will. Das erzählt Ortsvorsteherin Kathrin Freundner ( SPD). Geplant ist nämlich eine Erweiterung, die über 520.000 Euro kosten würde. „Die Kinder und Jugendlichen wollen das gar nicht so groß, haben sie im Ortsbeirat berichtet“, sagt Freundner. „Ihnen geht es nur darum, dass jetzt ein bisschen getan wird, damit sie ordentlich fahren können.“

Verwaltung schlägt vor, die Anlage für 520.000 Euro zu erweitern

Die Anlage neben der Caputher Feuerwehr wurde im Jahr 2008 eröffnet. Seitdem nutzen sie nicht nur Skateboarder, sondern auch Inlineskater, Rollschuhfahrer, Fahrrad- und BMX-Fahrer. Den Wunsch, die Anlage zu erweitern, haben die Caputher Kinder und Jugendliche mehrfach geäußert, zuletzt im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung mit der Leiterin des Familienzentrums, Anna Töpfer, und der Jugendkoordinatorin Petra Borowski, die die monatlichen Treffrunden „Mach mit!“ ins Leben gerufen haben. Aus den Wünschen der Kinder und Jugendlichen erstellte Petra Borowski dann ihren Antrag.

Der Ortsbeirat Caputh hat diesen gemeinsam mit den Jugendlichen diskutiert und ihn mit Ergänzungen angenommen. Diese Ergänzungen bestehen darin, dass er in seiner jetzigen Form, in der die Maßnahme über 520.000 Euro kosten würde, auf die sogenannte Liste der ungeplanten Maßnahme der Gemeinde Schwielowsee gesetzt würde, dass er also unter Haushaltsvorbehalt steht und wahrscheinlich nicht in den nächsten Haushalt aufgenommen werden würde. Die Ergänzungen, die der Orstbeirat Caputh eingebracht hat, bestehen allerdings auch daran, dass so bald wie möglich die Skateranlage mit geringen Mitteln verbessert wird. Am Montagabend hat auch der Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport dem Antrag und den Ergänzungen des Ortsbeirates zugestimmt.

„Dazu hat uns schon ein Vermesser seine unentgeltliche Arbeit zugesichert“, sagt Kathrin Freundner, „und ein paar Unternehmen aus Caputh haben uns auch ihre Unterstützung zugesichert.“ Im Grunde würden dann die Maßnahmen ergriffen, die sich auch die Kinder und Jugendlichen gewünscht haben: ein paar mehr Rampen, ein bisschen mehr Platz.

