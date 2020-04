Caputh

Kathrin Freundner ist die erste Ortsvorsteherin in der Gemeinde Schwielowsee. Sie übernimmt das Amt des bisherigen Ortschefs von Caputh, Karsten Grunow ( CDU/ FDP/ UBS). Der Fährmeister hatte seine Funktion aus gesundheitlichen Gründen niedergeleget. Freundner erreichte bereits im ersten Wahlgang des Ortsbeirates Caputh die erforderliche Stimmenmehrheit.

Die Schauspielerin und Drehbuchautorin ist in Caputh geboren, aufgewachsen und wohnt auch nach einem früheren Zwischenstopp in Hamburg wieder dort. Sie ist Mitglied im Klimabeirat und seit 2016 Gemeindevertreterin in Schwielowsee. Bei den jüngsten Kommunalwahlen im vergangenen Jahr führte sie die Liste der SPD-Bewerber für die Gemeindevertretung an. Im Gemeindeparlament ist sie Fraktionsvorsitzende der SPD.

Anzeige

Die 53-Jährige ist mit dem Filmregisseur und Drehbuchautor Thomas Freundner verheiratet und hat drei Kinder. Kathrin Freundner engagierte sich zudem in verschiedenen Bürgerinitiativen.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline