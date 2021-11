Corona-Ausbruch: Tests bei allen Schülern und Lehrern an Caputher Grundschule

Caputh

An der Grundschule „Albert Einstein“ in Caputh werden am Freitag alle Schüler, Erzieher und Lehrer in einer Reihentestung auf das Coronavirus getestet. An der Einrichtung gibt es einen Ausbruch.

Erste Meldung am 25. Oktober

Die Maßnahme wurde vom Landkreis Potsdam-Mittelmark verordnet, die Teilnahme ist verpflichtend. In den vergangenen Tagen wurden nach bislang unbestätigten Informationen 16 Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Ein erster Fall sei bereits am 25. Oktober bekanntgeworden, teilt Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert auf MAZ-Anfrage mit. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Dienstag erstmals offiziell Infektionsfälle an der Grundschule.

Betroffen seien Schüler in mehreren Klassen, bestätigte Schwinzert am Donnerstagabend. Besonders in der Jahrgangsstufe vier seien Infektionsfälle aufgetreten. Zahlreiche Schüler befänden sich aktuell in Quarantäne. „Das ist einer von vielen Ausbrüchen, die wir aktuell in Kitas und Schulen erleben“, so Schwinzert weiter.

Kerstin Hoppe, Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee, erhoffe sich mit der Reihentestung am Freitag einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu bekommen. Durch das Testen aller Schüler, Erzieher und Lehrer wolle man den Infektionsherd identifizieren, erklärt Hoppe am Donnerstag.

Kreissprecher Schwinzert verweist ebenfalls auf die Reihentestung. Danach sei zu beurteilen, in welcher Form der Schulbetrieb an der Grundschule weitergeführt werden könne.

Im Mai schon einmal Probleme

Bereits im April hatte es Corona-Probleme an der Schule gegeben. Damals hatte es eine Zusammenkunft der Lehrer in der Turnhalle gegeben – eine Schulungsveranstaltung zu Corona-Tests. Eine Lehrkraft war infiziert, 29 Erwachsene und 31 Schüler kamen in Quarantäne.

Von Martin Müller