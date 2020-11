Ferch/Shimla

„Corona ist hier überall. Man kann es nicht mehr im Zaum halten“, sagt Sarah Appelt. Die 31-Jährige stammt aus Ferch, lebt in Indien und reist dort normalerweise beruflich mit Touristen durchs Land. Seit Beginn der Corona-Krise engagiert sich stark für die vielen in Existenznot geratenen Familien. Indien verzeichnet die zweitmeisten Infektionen weltweit. Mehr als neun Millionen Menschen haben sich dort seit Beginn der Pandemie angesteckt. Die Dunkelziffer ist hoch. Viele Inder haben wegen des Virus ihre Arbeit verloren und leben in großer Armut.

Sarah Appelt stammt ursprünglich aus Ferch. Quelle: Privat

Anzeige

Aus einem spontanen Impuls und dem Wunsch heraus helfen zu wollen, startete Sarah Appelt im April eine Spendenaktion – in Indien wurde zu dieser Zeit gerade die Ausgangssperre verlängert. „Viele Menschen hier haben keine Ersparnisse und sind davon abhängig, rauszugehen und Lohnarbeit zu leisten“, erklärt Sarah Appelt. In einem kleinen Zeltlager nahe dem nordindischen Shimla, wo sie mit ihrem Freund lebt, konnte sie das Elend hautnah erleben. „Dort sind zig Kinder, die Menschen verdienen ihren Unterhalt mit Müllsammeln und standen vor dem Nichts. Ich habe mich immer gefragt, wie die wohl klar kommen“, sagt die Fercherin.

Spenden in Essensrationen investiert

Zunächst richtete sie den Spendenaufruf nur an Freunde und Familie, danach weitete sie die Aktion auf Kontakt über ihr Unternehmen „Chalo! Reisen“ aus und erhielt Hilfe aus Deutschland, der Schweiz und Indien. Sarah Appelt nahm zudem Kontakt zu zwei Organisationen auf, mit denen sie schon vorher zusammenarbeitete, um die Spendenaktion richtig anzuschieben.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Chetna setzte sich schon vor der Corona-Krise in Delhi für Straßenkinder ein und die Hope Foundation ist eine kleine Organisation, die direkt vor Ort in Shimla tätig ist. Bis zum Sommer kamen 13.000 Euro zusammen. „Das meiste Geld haben wir in Essensrationen investiert“, berichtet Sarah Appelt. Freiwillige halfen dabei, hilfsbedürftige Familien zu lokalisieren und die Verpflegung zu verteilen.

Auch die Müllsammler erhielten Lebensmittel

Fünf Euro reichen, um einer Familie ein Verpflegungspaket für vier Tage zusammenzustellen. Mit zehn Euro hätten 40 Menschen eine warme Mahlzeit. In Delhi erhielten über die Spendenaktion 2000 Menschen Basiszutaten wie Reis, Linsen, Mehl, Öl oder Gewürze, die für zwei Wochen ausreichten. Familien in Shimla bekamen Verpflegung für zwei Monate. In Rajasthan konnten gestrandete Wanderarbeiter mit Lebensmitteln versorgt werden. „Sie alle haben die Hilfe gerne angenommen, weil sie durch Corona unverschuldet in Not geraten sind“, sagt Sarah Appelt. Auch die Familien der Müllsammler in dem kleinen Zeltlager haben Basis-Lebensmittel für einen Monat bekommen, außerdem Obst und Gemüse.

Mit Grundnahrungsmitteln wie Reis, Linsen und Mehl konnten viele Familien dank der Spendenaktion versorgt werden. Quelle: Chetna

Obwohl Sarah Appelt mit ihrem Spendenaufruf viele Menschen erreicht hat, bleibt die Armut im ganzen Land groß. „Die Menschen in den Slums und auf den Straßen leiden mehr und mehr an Hunger und die größten Leidtragenden sind ihre Kinder“, schreibt Sarah Appelt in einem ihrer Newsletter, über den sie ihre Kontakte auf dem Laufenden hält. Die Kinder würden als zusätzliche Geldverdiener auf die Straße geschickt, meist zum Betteln, und auch die Fälle von Kinderhandel und Missbrauch steigen enorm.

Sarah Appelt erkrankte selbst an Covid-19

Ende Oktober steckte sich Sarah Appelt selbst mit dem Corona-Virus an. „Ich hatte zum Glück einen harmlosen Verlauf, fühlte mich allerdings sehr geschwächt und hatte keinen Geruchs- und Geschmackssinn. Daran habe ich überhaupt erst bemerkt, dass etwas nicht stimmt“, berichtet sie. Auch ihr Freund war infiziert. Sie begaben sich in häusliche Quarantäne. „Uns geht es jetzt wieder richtig gut und ich gebe jetzt auf jeden Fall viel, viel mehr Acht.“ Über Wasser hielt sich die junge Frau in Indien mit Ersparnissen, Soforthilfe sowie Online-Yoga-Unterricht.

Viele Inder sind gerade in der Corona-Krise auf Hilfe angewiesen, weil sie ihre Arbeit verloren haben. Quelle: Chetna

Spendenaktion geht weiter

Die Spendenaktion ist inzwischen in eine zweite Runde gestartet. Bislang sind rund 1500 Euro zusammen gekommen. „Man mag es sich vielleicht nicht vorstellen, aber wenn der Winter kommt, wird es auch in Delhi nachts bis zu fünf Grad kalt. Die Menschen leben teils in Wellblechhäusern, die eigentlich repariert werden müssten“, sagt Sarah Appelt.

Info: Spenden nimmt die indische Organisation Chetna per Zahlung mit Kreditkarte ab 10 Dollar online unter chetnango.org/donate/ entgegen. Spendenquittung ist möglich. Ohne Quittung können Überweisungen mit dem Stichwort „Hope“ auch an Sarah Appelt direkt gehen: DE25120300001007909805 ( DKB). Sie leitet das Geld eins zu eins weiter.

Von Luise Fröhlich