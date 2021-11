Caputh

Nach dem Corona-Ausbruch und einer Reihentestung an der Grundschule „Albert Einstein“ in Caputh am Freitag liegen nun erste, vorläufige Ergebnisse vor. Auf MAZ-Anfrage berichtet die zuständige Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee, Kerstin Hoppe (CDU), von sieben positiven Schnelltests, „diese werden nun per PCR-Test überprüft“. Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert hatte am Freitagabend von zehn auffälligen Proben erfahren, wie er am Samstag auf Anfrage erklärt. „Vielleicht hat sich aber ein Teil davon schon erledigt.“

Insgesamt besuchen laut Hoppe aktuell knapp 330 Schülerinnen und Schüler die Grundschule. „Von denen sind am Freitag 58 nicht zur Reihentestung erschienen“. 41, weil sie bereits zuvor positiv auf Corona getestet worden und nun in Quarantäne seien, so Hoppe. Weitere 16 Kinder seien von ihren Eltern krank gemeldet worden, „und bei einem Kind haben die Eltern den Test verweigert“, erklärt die Bürgermeisterin.

Halloween-Feier: Handelte die Schulleitung grob fahrlässig?

Die Familien seien noch am Freitag über die Elternvertreter schriftlich belehrt worden, dass „die Schülerinnen und Schüler, die nicht an der Reihentestung teilgenommen haben, am Montag die Schule nur mit einem negativen und medizinischen Corona-Test betreten dürfen“, so Hoppe. Selbsttests genügten dann nicht mehr. „Das ist eine offizielle Anordnung vom Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark.“ Auch die Reihentestung ist aufgrund eines unübersichtlichen Infektionsgeschehens vom Gesundheitsamt des Landkreises angeordnet worden, war für alle Schülerinnen und Schüler eigentlich verpflichtend.

Ein erster Corona-Fall an der Grundschule ist bereits laut Landkreis am Montag, 25. Oktober, bekannt geworden. Weitere folgten. Aktuell sind laut Bürgermeisterin fünf Klassen der Schule wegen Corona-Fällen vom Gesundheitsamt des Landkreises geschlossen in Quarantäne geschickt worden. „Das betrifft konkret die Klassen 3a, 4a, 4b und 6a“, sagt Hoppe. Weitere Klassen müssten nach aktuellem Stand am Montag nicht in Quarantäne, „denn die in der Reihentestung positiv getesteten Schüler sind aus diesen vier Klassen“, so Hoppe.

Bürgermeisterin: Kein positiver Fall unter Teilnehmern der Halloween-Feier

Einen Medienbericht der B.Z., wonach eine Halloween-Feier an der Schule für den Corona-Ausbruch mitverantwortlich für den Corona-Ausbruch an der Schule sein soll, bestreitet Hoppe. Richtig sei, dass es am Freitag, 29. Oktober, in der Schule eine Halloween-Veranstaltung gegeben habe. „Konkret haben 34 Kinder, die täglich gemeinsam in der Nachmittagsbetreuung sind, nach der Schule in der Betreuung gemeinsam Halloween gefeiert“, so Hoppe. „Und zwar in Haus 5 mit geöffneten Fenstern und auf dem Schulhof.“ Bisher sei allerdings keines dieser 34 Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden, betont Hoppe.

Unklar ist allerdings, ob und wenn ja welche Verantwortung die Schulleitung für den Corona-Ausbruch trägt. Die B.Z. zitiert eine Sprecherin des Landkreises mit der Aussage, die Halloween-Feier sei angesichts erster Corona-Fälle schon zu Beginn der vergangenen Woche „grob fahrlässig“ gewesen und man leite „wohl ein Ordnungsverfahren gegen die Schulleiterin“ ein.

Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert kann diese zitierte Aussage seiner Kollegin auf MAZ-Anfrage am Samstag weder bestätigen noch dementieren. Er wisse nichts von einem Ordnungsverfahren. „Aber wenn es an der Schule Verstöße in diese Richtung gab, dann wird das auch zu einem Verfahren führen“, so Schwinzert.

Von Anna Sprockhoff