Das bietet der 2. Kreativherbst in Schwielowsee

Schwielowsee

Zum zweiten Mal startet die Gemeinde Schwielowsee kreativ in den Herbst. Von Sonnabend, 12. Oktober, bis Dienstag, 29. Oktober, können die Teilnehmer in zahlreichen Workshops ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen. Und endlich mal Dinge ausprobieren, die sie noch nie ausprobiert haben.

Zum zweiten Mal findet der Kreativherbst in Schwielowsee statt. Auch im Schloss Caputh wird es Veranstaltungen geben. Quelle: Kultur- und Tourismusamt Schwielowsee

Organisiert wird die 18 Tagen andauernde Veranstaltungsreihe, die den Namen Kreativherbst trägt, von 14 Partnern aus der Kunst- und Kreativszene, die sich mit dem Kultur- und Tourismusamt der Gemeinde Schwielowsee zu einem Netzwerk vereint haben. Gemeinsam wollen sie „vielfältige Wege bieten, sich rund um den See neu auszuprobieren und Natur und Kultur zu entdecken“, schreibt Meike Jänike, vom Kultur- und Tourismusmarketing der Gemeinde Schwielowsee in einer Mitteilung.

Am Sonnabend, 12. Oktober, startet der Kreativherbst mit dem Kurs „Mosaikkunst mitten in der Natur“ um 10 Uhr in der Wald Galerie Ferch. Der läuft, je nach Wunsch, ein oder zwei Tage. Leiten wird ihn der Bildhauer und Mosaikkünstler Marcel Krüßmann. Mit seinen Schülern möchte er zwei- und dreidimensionale Skulpturen in einer entspannten Atmosphäre unter freiem Himmel schaffen.

Mit Kräutern Seifen kreieren

Wer schon immer mal wissen wollte, wie Seifen hergestellt werden und auch Lust hat, selbst welche zu kreieren, sollte sich am 12. Oktober an der Kreativwerkstatt „Kräuterseifen-Set“ beteiligen. Unter der Leitung von Heidi Knappe lernen die Teilnehmer, welche Zutaten es aus der Natur bedarf, um Seife herzustellen. Das passiert vor allem mit Kräutern. Mit Salbei, Minze und Kamille entstehen transparente oder reichhaltige Milchseifen oder pflegende Peelingseifen. Das Resultat wäre für den ein oder anderen womöglich das erste Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr. Der Kurs findet in der Kräuterwerkstatt von Heidi Knappe statt, im Kammeroder Weg 4, in Ferch.

Für reichlich Bewegung sorgt hingegen Sigrid Varduhn. Sie führt ihre Gruppe auf einem inspirierenden Spaziergang durch Caputh. Unter der Motto „Auf sagenhaften Wegen durch Caputh“ erzählt die Autorin und Betreiberin der Schreibwerkstatt auf dem Weg zwischen Gemünde und dem Schlosspark davon, was es mit dem „Nix vom Schwielow“, jenem Märchen aus dem Havelland, auf sich hat und mit „unsichtbaren“ Fahrgästen und mit der Weißen Frau im Schlosspark. Der zweistündige Spaziergang startet um 13.30 Uhr an der Schreibwerkstatt, Krughof 50, in Caputh.

Koreas Küche kennenlernen

Auch für Menschen, die gerne in der Küche kreativ sein möchten, ist etwas im Programm dabei. Heidi Knappe gibt in ihrer Kräuterwerkstatt einen Kochkurs, der „über den Tellerrand“ hinausblicken will. Und das bedeutet: Koreanisch kochen. Knappe wird ihre Teilnehmer mit den Gewürzen, Zubereitungsarten und Küchentechniken Koreas vertraut machen und typische Gerichte des Landes mit ihnen zubereiten. Los geht es am Sonntag, 13. Oktober, um 14 Uhr, im Kammeroder Weg 4 in Ferch.

Viele Menschen haben Schwierigkeiten, mit der Autorität aufzutreten, die sie sich wünschen. Das liegt oft an der Stimme. Die Stimmtrainerin Andra Sauerborn vermittelt in ihrem Kurs „Klingend und kraftvoll Sprechen“ Techniken, die es braucht, um das Sprechorgan selbstsicher und bewusst einzusetzen. Sie beantwortet Fragen wie: Was macht die Stimme kräftiger? Was bringt sie zum Klingen? Was macht unser Sprechen lebendig und spannend? Wie wirken wir dabei nicht angestrengt? Freilich gibt es dazu zahlreiche Übungen, die Sauerborn mit ihren Schülern durchspielt. Der Workshop dauert zwei Stunden und findet am Sonntag, 13. Oktober ab 17 Uhr im Seitensaal des Schlosses Caputh in der Straße der Einheit 2 statt.

Beim „Street Lettering“ malen die Teilnehmer Buchstaben in verschiedenen Stilen auf den Asphalt. Quelle: Kultur- und Tourismusamt Schwielowsee

Ein weiteres Angebot des Kreativherbstes ist der Kurs „Streetlettering“. Der Künstler Friedrich Althausen zeigt darin den Teilnehmern, wie sie mit Schreibwerkzeugen, Wasser und Kreidefarben temporäre Schriftzüge auf der Straße gestalten können. Es werden verschiedene Schriftstile erprobt, die so wohl selten auf dem Asphalt zu sehen sind. Der Kurs dauert zweieinhalb Stunden und startet am Freitag, 25. Oktober, um 15 Uhr an der Fähre Caputh.

Viele weitere Workshops bieten für fast alle kreative Geschmäcker etwas. Ob Schreibwerkstatt, Singen ohne Noten, Poetryslam mit Musik, Bilder aus Lehm gestalten, Atelierführungen mit Zeichenvorführung oder ein langer Samstag der Museen: Ein Blick in das Programm lohnt sich auf alle Fälle. Dort finden sich auch Details zu den Zeiten, Orten und Preisen. Im Internet ist es zu finden unter: kreativ-in-schwielowsee.de

Von Annika Jensen