Ferch

Die sieben Windkraftanlagen in Ferch kommen. Die Schwielowseer Gemeindevertreterversammlung hat das auf ihrer Sitzung am Mittwochabend beschlossen. Vor der Sitzung hatten rund 100 Demonstranten gegen die Anlagen demonstriert. Zahlreiche an dem Thema interessierte Bürger saßen dem öffentlichen Teil der Versammlung bei. Die Entscheidung rief Applaus bei dem anwesenden Besuchern hervor.

Mehr dazu in Kürze.

Von Annika Jensen