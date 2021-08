Entdeckungen bei der 14. Caputher Kunsttour

Caputh

Es ist die „einmalige Verbindung zwischen Kunst und Natur“, die die Besucher der 14. Caputher Kunst-Tour am vergangenen Wochenende zu sehen bekamen, fand ein Berlin Stammgast. „So viel Kunst auf so engem Raum! Das ist ein schöneres Erlebnis als in den Berliner Häuserschluchten“, schwärmte er. Und das Angebot in den kleinen Höfen war in der Tat reichlich.

Holzschnitzereien von Bodo Henke

Im Offenen Hof von Susanne Hoffmann stehen Holzschnitzereien von Bodo Henke, mit 84 Jahren wohl der Älteste der Kunstszene: Paare „gegen das Alleinsein.“ In seiner Keramikwerkstatt illustriert Matthias Panser, wie er seine im Holzofen gebrannten Tonobjekte auf die Märkte bringt. Vor ihrem Atelier Farbgestaltung motiviert Christine Lindemann die siebenjährige Inka, kleine Wachsgemälde herzustellen.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch die Gärten im Ort und an der Havel führt die Tour weiter. Viele sind schmal und bis 150 Meter tief, das Maß für Obstanbau-Parzellen aus früherem Großgrundbesitz, und bieten Raum für Wohn- und Künstlerhaus, für Lust- und Nutzgarten – oft die zweite Leidenschaft der Künstler.

Asiatische Tuschearbeiten, Holzschnitte, Skulpturen

Im Atelier Pro Arte bewundern Gäste die Buchskulpturen von Siegrid Müller-Holtz und die asiatischen Tuschearbeiten von Sooki. In der Schlossgalerie Haape stellen fünf lokale Künstler aus: Gemälde mit Motiven zwi-schen Schwielowsee und Ostsee, Berlin und Südafrika – Holzschnitte, Skulpturen, Keramik, Buchcollagen. Im Märkischen Gildehaus beziehen zwei Künstlerinnen aus Norddeutschland Quartier: Ragna Reusch mit ihren kurvigen Holzfrauen und geschnitzten Miniaturen aus Zahnstochern und Maggie Luitjens mit Bildern in Mischtechnik.

„Efeubeeren", ein Gemeinschaftsbild der Gruppe AITo, Quelle: Hilda Steinkamp

Ökologisch interessiert betreibt Doris Sprengel „künstlerische Forschung“ im heimischen Wald, hält ihre Funde in Zeichnungen und Drucken fest und stellt sie in Barbara Taubers Manuskriptur zur Schau. Im Haus der Klänge lässt Jürgen Motog seine Instrumente aus Skandinavien und Asien bestaunen und auf Wunsch erklingen.

Kunst im Alten Kino

Am Waldrand hat Anke Debertshäuser mit Feder und Tusche die Tierwelt Europas und Afrikas in Porträts versammelt. Mit dem Bleistift zeichnet Ralph W. Schmidt großformatig lokale Vögel, Bäume und Landschaften. Im alten Gemäuer des Schlosses gastiert ein Künstlerpaar mit polaren Stilrichtungen, Mareike Felsch und Chris Wegner. Sie gestaltet üppig, übermalt historische Postkarten. Er arbeitet minimalistisch, reduziert in Stadtfotos Formen bis auf parallele vertikale Farblinien und hält seine Fine Art Prints auf Aludibond fest.

Das Alte Kino ist Schaubühne für so unterschiedliche Kunstobjekte wie Reina Martens übergroß gemalte Gelbfiebermücke und Uwe Kahls grazile Frauenfiguren aus Pappelholz. In der Alten Autowäscherei ist Silke Heydrich auf der Suche nach neuen Maltechniken und Ausdrucksformen. Und in ihrem lichten Neubau gibt das Künstler-Duo AlTo, Alexia Breidenbach und Toni Zeilhofer, Einblick in seinen Schaffensprozess: Nach einer zündenden Idee, etwa dem Close-Up-Foto einer Blüte, fängt einer mit einem Element an, der andere setzt mit der Bildstruktur fort, dann folgen weitere Details. Eine Gemeinschaftsausstellung aller Künstler zeigt das Gemeindehaus der Ev. Kirche.

Info: Die Kunsttour wird am kommenden Samstag und Sonntag fortgesetzt. Genaue Standorte in den ausliegenden Flyern des Kulturforums.

Von Hilda Steinkamp