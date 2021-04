Caputh

Für etwa 150 Caputher Grundschüler beginnt am Donnerstag nach der Massen-Quarantäne wieder der reguläre Präsenzunterricht. Die übrigen Kinder lernen wegen des Wechselmodells von zu Hause aus weiter und können nach derzeitigem Plan ab Montag wieder in die Schule. Ein Wermutstropfen aber bleibt: Denn der Verdachtsfall von voriger Woche hat sich bestätigt, weshalb nun nach Angaben der Gemeindeverwaltung, die Trägerin der Schule ist, wieder insgesamt 36 Personen bis zum 5. Mai in Quarantäne sind.

Potsdamer Lehrer müssen zum Test

Darunter befinden sich acht Lehrer und 23 Schüler. Auch das Schulsekretariat und technische Mitarbeiter sind betroffen. Auslöser der zusätzlich angeordneten Quarantäne war ein positiver Test bei einem Schulkind, das von der Massen-Isolation zuvor allerdings nicht betroffen war, erklärte Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) auf MAZ-Nachfrage. „Wir hoffen sehr, dass die Schule dann ab 6. Mai wieder komplett ist“, sagte sie.

Nach Angaben der Schule können zwei fünfte Klassen, die jetzt aus der Quarantäne entlassen werden, außerdem erst ab Freitag – also einen Tag später, in den Präsenzunterricht wechseln, weil die in Potsdam lebenden Lehrer zum Ende der Quarantäne an verschiedenen Tagen zu einem PCR-Test bestellt worden seien. Krankheitsfälle gebe es aber nicht, weshalb die Schulleitung von negativen Befunden ausgeht, heißt es in einem Elternbrief. Alle Schüler und Lehrer, die in Potsdam-Mittelmark leben, würden keinen Test für die Entlassung aus der Isolation benötigen.

Bis zu 20 Kinder in Notbetreuung

Zuletzt wurden täglich zwischen 16 und 20 Kinder während des vom Schulamt angeordneten Online-Unterrichts für die gesamte Schule vor Ort von den Hort-Erziehern betreut. „Viele Eltern haben ihre Kinder freiwillig zu Hause gelassen“, sagte Kerstin Hoppe. 78 Kinder hätten Anspruch auf die Notbetreuung gehabt.

Von Luise Fröhlich