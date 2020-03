Vor dem Hintergrund der Raumnot an der Grundschule „Albert Einstein“ in Caputh schlagen die Bündnisgrünen in Schwielowsee eine eigene Grundschule in Ferch vor. Das würde die Caputher Schule entlasten und den Schulweg der Fercher Schüler verkürzen, sagen sie. Täglich pendeln etwa 100 Fercher Kinder nach Caputh und wieder zurück.