Geltow

Zur Kollision eines Fahrgastschiffes mit einem Hausboot kam es am Donnerstag gegen 12.20 Uhr an der Baumgartenbrücke in Geltow. Die Wasserschutzpolizei rückte aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Fahrgastschiff aus Richtung Schwielowsee in Richtung Baumgartenbrücke unterwegs. Zur gleichen Zeit passierten Segler aus Richtung Werder kommend die Baumgartenbrücke.

Maschinen gestoppt

Um eine Kollision mit den Seglern zu verhindern, gab der Schiffsführer des Fahrgastschiffs ein Achtungssignal, stoppte die Maschine und legte den Rückwärtsgang ein. Dabei kam es jedoch zu einer Kollision mit dem Heck eines Hausbootes. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei hat den Schiffsunfall aufgenommen.

Von MAZonline