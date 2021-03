Ferch

Aus bislang ungeklärter Ursache stand am Montag gegen 17 Uhr in Ferch ein Bungalow in Flammen und brannte komplett aus. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand, der entstandene Schaden allerdings beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Feuerwehr war rasch vor Ort. . Quelle: Julian Stähle

Die Fercher Feuerwehr war zügig vor Ort – lag der Brandherd doch nur etwa 50 Meter vom eigenen Stützpunkt entfernt. Die Kameraden alarmierten Verstärkung nach, die aus anderen Ortsteilen von Schwielowsee und aus Werder anrückte. Bis zu 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Löscharbeiten am Bungalow in Ferch. Quelle: Julian Stähle

Die weiteren Ermittlungen der Polizei, insbesondere auch zur Brandursache, dauerten am Dienstag – auch vor Ort – weiter an.

Von MAZonline/Julian Stähle