Elektro-Autos: Was bei der am Dienstag eröffneten Internationalen Automobilmesse als Zukunftstechnologie gefeiert wurde, war am Dienstagabend ein großes Problem für die Feuerwehr in Caputh. Denn dort stand – unerwartet – ein E-Auto in Flammen.

Brennendes Familienauto

Eine schwarze Rauchsäule stand am späten Nachmittag über dem Schwielowseeer Ortsteil. Anwohner hatten einen Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die ging zunächst von einem Routineeinsatz aus. „Wir waren von einem Wohnungsbrand ausgegangen und dann was es eben ein brennender Carport“, berichtet Einsatzleiter Rolf Käfer.

Doch dabei blieb es nicht. Denn bei dem brennenden Auto handelt es sich um einen vier Jahre alten Hyundai mit Elektroantrieb. Der Besitzer, Familienvater Andreas Leonard, hatte mit dem Wagen kurz zuvor seine Kinder von der Schule abgeholt und dann den Wagen, wie immer, im Carport abgestellt. Als er kurz darauf aus dem Fenster schaute, bemerkte er das Feuer.

Sondermaßnahmen

Als er von dem Antrieb erfuhr, „haben wir sofort mit Sicherheitsabständen gearbeitet“, sagt Feuerwehrmann Käfer. Denn er wusste nicht: Treten möglicherweise giftigen Dämpfe oder Säuren aus den Lithium-Ionen-Batterien aus? Zudem hielt ein Löschtrupp durchgehend den Wasserstrahl auf das Autowrack – denn auch wenn keine offenen Flammen mehr erkennbar waren, drohte Gefahr vom Antriebssystem. „Wenn die Batterien vom Brand betroffen sind, ist das für die Feuerwehr immer ein Problem. 24 Stunden lang müssen betroffene Batterien gekühlt werden.“

Erschwerte Bedingungen

Während der Kühlung musste der Abtransport organisiert werden. Hier war ein Fachunternehmen gefragt, welches sich damit auskennt. Diese sind in Brandenburg jedoch selten. „Wir mussten zuerst die finanziellen Mittel klären und prüfen, welche Firmen dafür in der Lage sind“, berichtet Käfer. Letztlich half die Feuerwehr aus dem Nachbarort mit einer Mulde, die mit Wasser gefüllt wurde und in der das Auto dann abgeschleppt werden konnte. Bei einer Fachfirma steht der Wagen nun unter genauer Beobachtung- gekühlt wird noch bis Mittwochabend.

Unter Beobachtung standen auch acht Feuerwehrleute, die nach dem Einsatz vorsorglich ins Krankenhaus geschickt wurden. Denn bis zum Einsatzende war unklar, ob durch die brennenden Akkus giftige Dämpfe entstanden sein könnten. Im Krankenhaus wurde ein Blutbild gemacht, um festzustellen, ob giftige Gase eingeatmet wurden.

Die gute Nachricht: Die Einsatzkräfte sind gesund. Die Ärzte fanden keine Schadstoffe im Blut. Bis Mittwoch blieb aber unklar, ob die Batterien überhaupt verbrannt sind und somit die giftigen Gase der Lithium-Ionen-Batterie austraten. Für Augenzeuge Detlef Winze Grund genug, großen Abstand von solchen Autos zu nehmen: „Wenn es brennt, ist es sehr gefährlich. Wenn das alles nicht so wäre, wie beim normalen Auto, dann ist es ja nicht gefährlich. Aber so.“

Von Theorie zur Praxis

Für die Feuerwehrleute aus Schwielowsee war es das erste E-Auto, das bei ihnen gebrannt hat. In den Wintermonaten befassen sich die Fachkräfte vorrangig mit der Theorie – so auch mit dem Löschen von E-Autos. Aber: „Die Theorie ist mit der Praxis nicht vergleichbar“, berichtet Käfer. Und deswegen ist klar, dass er und seine Leute zeitnah weitere Lehrgänge besuchen wollen, um auf solche Situationen besser vorbereitet zu sein.

Für Käfer steht nach dem fünfstündigen Einsatz fest: „Diesel oder Benzin sind nicht das Problem, sondern akkubetriebene Fahrzeuge werden die Feuerwehr in Zukunft vor größte Probleme stellen.“ Und sicher ist: Diese Autos werden mehr und mehr auf den Straßen rollen.

