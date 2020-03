Wildpark-West: Forstarbeiten schockieren Waldsiedlung

Wildpark-West

Ein Aufschrei zu Wochenbeginn in der Waldsiedlung Wildpark-West: Bei Fällarbeiten im benachbarten Wald soll nach Meinung des gleichnamigen Fördervereins auch der Bereich des Kleinen Entenfängerteichs angegriffen worden sein. Laut Verein ist die 1694 künstlich angelegte, jetzt aber verlandete und wieder bewachsene Senke das älteste Einzeldenkmal seiner Art in Deutschland und das einzige in Brandenburg. In dem Waldstück stehen mehr als 300-jährige Eichen und 120-jährige Erlen. Letztere hat der Radlader des nordrhein-westfälischen Forstbetriebes Stamm für Stamm herausgezogen.

Eine Tafel am Eingang zum Einzeldenkmal informiert über die Geschichte und Bedeutung der ehemaligen Entenfang-Anlage der Hohenzollern. Quelle: Heinz Helwig

Dabei soll er eine der vier noch sichtbaren „Pfeifen“ an den Ecken des früheren Sees total zerfahren haben. An den Enden dieser flachen Ausuferungen waren einst Fallkästen mit Falltüren für den Entenfang platziert. Die Fallen dienten auch als Futterstelle. „Selbst wenn dieses Teil des Denkmals wieder nachmodelliert werden kann, so bleibt das Original doch für immer verloren“, klagt Marianna von Klinski-Wetzel. Sie hat mit dem damaligen Mitautor Gerhard Mieth ein Buch über die Geschichte von Wildpark-West geschrieben.

Beim Herausholen der Bäume soll der Radlader des Forstbetriebes einen Teil des Einzeldenkmales in Wildpark-West zerfahren haben. Quelle: Heinz Helwig

„Ich hatte am Montag mehr als 300 Mails im Postfach, die meisten von Anwohnern“, sagt Vereinsvorstand Carsten Sicora. Noch am späten Montagabend hatte er sich ans Umweltministerium und die Denkmalbehörde des Landes gewandt und um Aufklärung gebeten. Danach hatte die Denkmalbehörde der Stadt Potsdam, auf deren Gebiet die Senke liegt, zunächst einen Fällstopp ausgesprochen. Die Arbeiten waren nicht vorschriftsmäßig beantragt worden.

Carsten Sicora, Vorsitzender des Vereins „Waldsiedlung Wildpark-West“ und die Autorin des Buches über die Geschichte von Wildpark-West, Marianna von Klinski-Wetzel, finden das Vorgehen der Waldarbeiter einfach rücksichtslos. Quelle: Heinz Helwig

Tags darauf hatten zwei Denkmalschützer der Stadt mit den Waldarbeitern gesprochen und dann die Fortsetzung der Arbeiten erlaubt. Der Forstbetrieb sollte aber die Aktion dokumentieren und die Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten der Behörde übergeben.

Revierförster Werner Eichhoff hat die „planmäßige und lang vorbereitete Maßnahme“ als Waldpflege gerechtfertigt. Der Forstbetrieb nehme sämtliche überalterte Erlen heraus, um den übrigen Bäumen mehr Licht zu geben, sagt er. Um nicht zu tief in den Boden einzudringen, hätten die Waldarbeiter Fahrzeuge mit sehr breiten Reifen eingesetzt. Er sei täglich mindestens zweimal vor Ort, um die Arbeiten zu kontrollieren, sagt Eichhoff. Die Waldpflege soll am Wochenende abgeschlossen werden. Dann müsse geschaut werden, was wieder hergerichtet werden muss.

Beliebtes Ziel für Touristen und Ausflügler

Eine Waldpflege nimmt ihm der Waldsiedlungsverein allerdings nicht ab. Pikant sei, dass die Arbeiten in der bereits begonnenen Vegetationsperiode ausgeführt wurden, zumal sich angrenzend ein europäisches Vogelschutzgebiet mit 41 verschiedenen Arten befindet. Vereinschef Sicora glaubt mehr an harte wirtschaftliche Gründe als an eine Waldpflege. Derzeit liefen Kiefern und Fichten auf dem Holzmarkt nicht mehr so gut. Erlen dagegen würden jetzt besonders gehandelt.

Die einstige Entenfängeranlage ist ein beliebtes Ziel für Touristen und Ausflügler, sagt Sicora. Die Arbeitsgemeinschaft Junge Naturfreunde des Fördervereins dokumentiert regelmäßig die Natur und die Tiere in diesem Bereich. Alljährlich veranstaltet der Verein an der Senke seine Waldtage. Dabei lernen Schüler einer vierten Klasse an mehreren Stationen den Wald und seine Tiere kennen und pflanzen zum Abschluss ein Bäumchen. Für den nächsten Durchgang liegen bereits 40 Anmeldungen vor.

Die verlandete Senke des ehemaligen Entenfängerteiches ist heute für Touristen und Ausflügler wegen ihrer Bizarrheit ein beliebtes Ziel. Junge Naturfreunde erkunden die Struktur und die Tierwelt. Quelle: Heinz Helwig

Von Heinz Helwig