Frau stirbt beim Baden in Caputher See

Schwielowsee/Caputh

Am Dienstagabend kam es an der Badestelle des Caputher Sees zu einem Badeunfall, in dessen Folge eine 76-jährige Frau verstarb. Die Frau schwamm mit zwei Bekannten im See und hatte plötzlich gesundheitliche Probleme. Ihre Begleiter brachten sie daraufhin ans Ufer. Sie begannen umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Die eintreffenden Rettungskräfte übernahmen, konnten jedoch auch nicht verhindern, dass die 76-Jährige vor Ort verstarb. Die Kriminalpolizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein und sprach mit Zeugen, um die genauen Umstände des Todes zu untersuchen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline