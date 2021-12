Caputh

Das Familienzentrum Schwielowsee hat eine neue Leitung: Antje Bredien (28) und Katrin Kley (45) koordinieren jetzt die Angebote im Obergeschoss des Bürgerhauses Caputh. Die beiden Frauen teilen sich die Stelle, die Anna Töpfer zuvor sieben Jahre lang seit der Eröffnung des Treffpunktes mit Leben gefüllt hatte. Letzteres wollen die neuen Koordinatorinnen natürlich fortführen, besonders nach den vielen Einschränkungen, die die Corona-Pandemie bisher nach sich gezogen hat. Aber sie bringen auch neue Ideen in Verbindung mit ihren eigenen Fähigkeiten ein.

Neue psychologische Beratung

Als Antje Bredien im Sommer zunächst allein das Zepter übernommen hatte, gab es im Familienzentrum pandemiebedingt nur zwei Kurse – und das im Freien. Die Krabbelgruppe traf sich und auch das Familiencafé trotzte Corona. Inzwischen sind es wieder zehn Angebote, die in den Dachgeschossräumen unter bestimmten „Spielregeln“, wie die Koordinatorinnen sagen, stattfinden. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt und die Erwachsenen sind genesen, geimpft oder aktuell negativ auf das Virus getestet. Dafür unterschreiben sie. „Wir wollen gerade den Kindern die größtmögliche Sicherheit bieten“, sagt Antje Bredien.

Neu ist zum Beispiel eine psychologische Beratung, die Katrin Kley anbietet. Die Fercherin hat unter anderem Psychologie studiert und in Australien mit Familien im Bereich der Personalentwicklung gearbeitet. „Es ist keine Therapie, sondern eine niedrigschwellige Beratung, die wir hier anbieten“, betont die dreifache Mutter. Das Angebot fällt unter die Kategorie der Familien- und Erziehungshilfe und kann anonym sowohl persönlich als auch telefonisch wahrgenommen werden.

Alt und Jung vernetzen

Antje Bredien möchte das Ehrenamt im vom Träger „Soziale Hilfen in Berlin und Brandenburg“ (SHBB) betriebenen Familienzentrum stärken und dabei auch einen Fokus auf die generationsübergreifende Arbeit setzen. „Ich denke da an Veranstaltungen wie Picknicks oder einen Oma-und-Opa-Tag, an denen Jung und Alt zusammenkommen“, sagt die Sozialarbeiterin. Bedarf sehe sie auf beiden Seiten: Junge Mütter und Väter würden teils ohne familiäres Umfeld neu in die Gemeinde ziehen, während ältere Menschen andersherum weit weg von Kindern und Enkeln leben. Ehrenamtler, die mitmachen wollen oder eigene Ideen für Angebote haben, könnten sich jederzeit melden. „Je mehr Leute mitmachen, umso mehr Leben kommt ins Familienzentrum“, so Antje Bredien, die ursprünglich aus Finsterwalde stammt.

Das Familienzentrum sitzt im Obergeschoss des Bürgerhauses Caputh. Quelle: Luise Fröhlich

Sie absolvierte nach dem Schulabschluss ein Au-Pair-Jahr in Finnland und arbeitete neben ihrem ersten Studium der Volkswirtschaftslehre und Soziologie ehrenamtlich in einem Eltern-Kind-Zentrum in Potsdam. Aktuell macht sie ihren berufsbegleitenden Master in Sozialer Arbeit mit dem Schwerpunkt Familie. „Ich wusste, wenn sich so etwas wie das Eltern-Kind-Zentrum noch einmal ergibt, würde ich das sehr gerne machen“, sagt Antje Bredien. Inzwischen ist die Potsdamerin selbst Mutter geworden.

Räumliche Erweiterung ab nächstem Jahr

Ein neues, ehrenamtlich geführtes Angebot im Familienzentrum Schwielowsee soll zum Beispiel ein Bewegungskurs für Drei- bis Vierjährige ab dem kommenden Jahr sein, für das von einer 3000-Euro-Spende von Amazon neue Geräte gekauft wurden. Geplant sind außerdem Sportkurse für Mütter oder ein Waldpädagogik-Workshop. Besonders nachgefragt seien generell Bewegungsangebote, wie eine Abfrage der neuen Koordinatorinnen ergeben hat, sowie alles rund um das Leben mit Kleinkindern im Alltag. Ein besonderes Herzensprojekt von Antje Bredien und Katrin Kley ist es, im Familienzentrum ein Angebot zum Thema Sternenkinder – also die Kinder, die entweder vor, während oder bald nach der Geburt versterben, zu etablieren.

Um den neuen Ideen auch den nötigen Platz zu verschaffen, wird sich das Familienzentrum bald vergrößern. Denn im Januar soll die Touristeninformation, die derzeit noch im Erdgeschoss des Caputher Bürgerhauses sitzt, ins fertig sanierte Logierhaus am Schloss ziehen. Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) zufolge geht es konkret um zwei Räume, die danach renoviert an das Familienzentrum übergeben werden sollen. Welche Angebote dort stattfinden werden, müsse noch geklärt werden. Derzeit treffen sich in einem anderen Raum im Erdgeschoss die Senioren für ihren Spielenachmittag.

Von Luise Fröhlich