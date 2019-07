Geltow

Autofahrer müssen noch ein wenig Geduld haben: Die Ortsdurchfahrt durch Geltow kann nicht wie angekündigt am Dienstagabend beziehungsweise am Mittwochmorgen, sondern erst am Mittwochabend oder am Donnerstagmorgen für den Verkehr freigegeben werden. Der erstmalige Einbau einer neuartigen Deckschicht verzögert die notwendigen Folgearbeiten und damit Freigabe der Bundesstraße 1 um einen Tag. Nachdem die Kanalschächte dem Oberflächenniveau der Straße angepasst und die Fahrbahnmarkierungen aufgetragen wurden, müssen die Bauleute der Strabag AG noch die Fugen auf der Fahrbahn beschneiden, teilt der Landesbetrieb Straßenwesen auf MAZ-Nachfrage mit. Im Verlauf des Mittwochs soll die Baustelle geräumt werden, so dass in den Abendstunden der Verkehr wieder rollen kann, heißt es.

Von Heinz Helwig