Geltower Grundschüler ziehen in den Neubau um

Den Schülern der Meusebach-Grundschule in Geltow will die Gemeinde Schwielowsee in diesem Jahr ein besonderes Ostergeschenk machen. In den Aprilferien sollen die Kinder aus dem alten Schulhaus in den Neubau ziehen können. Dort stehen ihnen sechs neue Klassenräume und zwei Multifunktionsräume sowie eine Mensa mit einer Lernküche zur Verfügung.

Ab März wird eingeräumt

Nach dem Umzug wird das alte Schulgebäude saniert. „Wir wollten das neue Haus schon im Winter übergeben. Doch einige Arbeiten haben sich verzögert“, sagt Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU). Sie hat in diesen Tagen ihr 18. Dienstjahr in ihrer dritten Amtszeit begonnen und gehört mittlerweile zu den dienstältesten Verwaltungschefs in der Region.

Bevor die Grundschüler ihr neues Gebäude in Besitz nehmen können, müssen bis April noch Deckenteile fertig montiert und Maler- sowie Fliesenlegearbeiten abgeschlossen werden. Wenn Ende Februar die reinen Bauarbeiten beendet sind, kann die Gemeinde die Räume möblieren und ausstatten sowie die Küche einbauen lassen.

Nach den Osterferien sollen die Schüler der Geltower Meusebach-Grundschule in ihren neuen Schulanbau ziehen können. Quelle: Repro Luise Fröhlich

Bis auch das sanierte alte Schulhaus wieder in (Schul-)Betrieb genommen werden kann, hat Schwielowsee beim Landkreis eine verlängerte Nutzung der Containeranlage auf dem Schulgelände bis zum Frühsommer 2022 beantragt. Dort sind derzeit die Hälfte aller Schüler in sechs Klassenräumen untergebracht. Erst unlängst zogen das Schulleiterbüro, das Schulsekretariat und das Lehrerzimmer ins erste Obergeschoss. Mit der Einrichtung von zwei Klassenräumen für die zweiten Klassen ist die Anlage nunmehr vollständig belegt.

15 Raumlüfter für die alte Schule

Innerhalb der Sanierung des alten Schulplattenbaus aus der DDR-Serie „ Erfurt“ sollen auch 15 dezentrale Raumlüftungsanlagen installiert werden. Die Maßnahme hatte das Gesundheitsamt beauflagt. Mehr als 190 000 Euro wird allein das Raumklima kosten. Schwielowsee hatte beim Bundesumweltministerium eine Förderung der Gesamtkosten beantragt und im Dezember des vorigen Jahres einen Zuwendungsbescheid über 58 000 Euro erhalten.

Weitere Vorhaben in der Gemeinde Schwielowsee Der Anbau für die Kita „Birkenhain“ in Ferch soll bis Ende April fertiggestellt werden. Für die Planung einer Erweiterung der Raumkapazitäten an der Grundschule „ Albert Einstein“ in Caputh hat die Gemeinde Schwielowsee im Haushaltsentwurf dieses Jahres einen Betrag von rund 50 000 Euro eingestellt. Erstmals werden in der Gemeinde Schwielowsee zwei Kitas errichtet, die später von Freien Trägern betrieben werden sollen. So will das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin in Caputh eine Kita mit 80 Plätzen bauen. In Wildpark-West soll eine Kita der Johanniter mit 92 Plätzen entstehen.

Etwa 8,3 Millionen Euro werden nach aktueller Kostenberechnung für den Erweiterungsbau inklusive des Abrisses des alten Heizhauses und die Sanierung des alten Schulhauses auf der Schlussrechnung stehen, sagt Hoppe. Davon sind mehr als 3,1 Millionen Euro Fördermittel aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP) beziehungsweise der „Nationalen Klimaschutzinitiative zur Senkung der Treibhausgasemissionen“, die Schwielowsee einschließlich für die erwähnten Raumlüftungsanlagen erwarten kann. Einen Teil des Geldes konnte die Gemeinde schon im vorigen Jahr abrufen.

