Geltow

Die neue Gerätelagerhalle der Geltower Feuerwehr ist fertig und konnte am Donnerstag offiziell eingeweiht werden. Bisher hatten die Brandschützer die Lagerfläche im alten Heizhaus hinter der Meusebach-Schule genutzt, das im Zuge der Schulerweiterung abgerissen werden musste. An dieser Stelle steht nun der neue Anbau für die Grundschüler ( MAZ berichtete).

110.000 Euro zahlte die Gemeinde aus dem Haushalt für den Bau des neuen Gerätehauses. Am Donnerstag wurde es in einem kleinen feierlichen Rahmen offiziell an die Feuerwehrleute übergeben. Es sei auch ein Ausdruck der Wertschätzung für ihre wichtige Tätigkeit, teilte die Gemeinde Schwielowsee mit. Die Kameraden würden mit der neuen Halle bessere Arbeitsbedingungen vorfinden. So befindet sie sich zum Beispiel direkt auf dem Feuerwehr-Gelände. Zwischen dem ehemaligen Heizhaus und dem Standort der Feuerwehr lag der Schulhof.

Baustart war bereits Mitte März mit Beginn der Corona-Krise. Daher verzögerte sich der geplante Ablauf und konnte erst Ende Juli abgeschlossen werden.

Von Luise Fröhlich