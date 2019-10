Schwielowsee

Am Sonnabend, 26. Oktober, und am Sonnabend, 16. November, haben die Bürger der Ortsteile Ferch, Caputh und Geltow die Gelegenheit, das Laub los zu werden, das sie auf öffentlichen Flächen vor ihren Häusern zusammenkehren. Dazu stellt die Gemeindeverwaltung Container auf. In Ferch stehen die Behälter an folgenden Plätzen bereit: Parkplätze Neue Scheune, Beelitzer Straße/Ecke Burgstraße und Dorfstraße/Badestrand. In Caputh finden die Bürger Container im Krughof auf der Pflasterfläche und auf dem Parkplatz Potsdamer Straße/Ecke Schumannstraße. In Geltow können die Bürger das Laub in einen Container auf dem Parkplatz links neben dem Sportplatz entsorgen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die welken Blätter zum Laubzwischenlager in Wildpark-West zu bringen. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass nur Laub von öffentlichen Flächen der Gemeinde Schwielowsee in den bereitgestellten Containern entsorgt werden dürfen und dass die Entsorgung von Unrat und Hausmüll zur Anzeige gebracht wird.

