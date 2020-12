Der Schwielowseer Hauptausschuss hat sich am Mittwochabend dafür entschieden, dem Landkreis zwei Flächen für eine Gesamtschule in der Gemeinde vorzuschlagen. Die Idee geht auf einen Antrag der Grünen zurück. Entscheiden werden die Gemeindevertreter.

Gesamtschule: Gemeinde will Flächen in Caputh und Geltow vorschlagen

