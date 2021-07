Werder/Schwielowsee

Wo bleibt das superschnelle Internet im Raum Werder und Schwielowsee? Diese Frage stellen sich derzeit einige Bewohner der Region, nachdem gleich mehrere Unternehmen ihre Pläne für den Glasfaserausbau offenbart hatten. In Werder werden nach Angaben des Rathauses im Zusammenhang mit dem geförderten Breitband-Programm des Kreises immer mal wieder Straßen aufgebuddelt. Es sei ein Prozess, sagte Werders 1. Beigeordneter Christian Große (CDU) der MAZ. Für einen großen Teil fehlen der zuständigen Telekom in Werder und auch Beelitz noch Genehmigungen.

Start in Schwielowsee im Jahr 2022

Die Telekom baut ihr Glasfasernetz in Potsdam-Mittelmark derzeit mit einem Zuschuss des Kreises von mehr als 50 Millionen aus. Allerdings nur in Gebieten, die mit weniger als 30 Megabit pro Sekunde im Internet surfen. In Michendorf wurde für das Projekt im März der erste Spaten in die Erde gestochen. Seitdem komme der Ausbau zügig voran, wie ein Telekom-Pressesprecher auf Anfrage sagt. Derzeit würden in Stahnsdorf, Teltow und Michendorf Leitungen verlegt. In der Gemeinde Nuthetal sollen die Arbeiten im dritten Quartal dieses Jahres starten. „Der Beginn der Tiefbauarbeiten in Schwielowsee und Kleinmachnow ist fürs kommende Jahr geplant“, so der Sprecher.

Ende des Jahres sollen die ersten Haushalte ihre Freischaltung für das schnelle Internet mit bis zu einem Gigabit bekommen. Da die geförderten Glasfaserleitungen der Telekom auch für andere Anbieter zugänglich sein müssen, können die angeschlossenen Haushalte ihren Internetvertrag mit einem Anbieter ihrer Wahl abschließen.

Vodafone baut doch nicht aus

Vodafone hat sich indes mit dem zusätzlich geplanten Glasfaserausbau aus Werder zurückgezogen, weil die Nachfrage zu gering war. Wie berichtet, wollte der Konzern ein Gebiet entlang der Phöbener Straße und Phöbener Chaussee in den Havelauen, in dem mehr als 90 Unternehmer sitzen, an das schnelle Netz anbinden. 30 Prozent der Betriebe hätten sich dafür entscheiden müssen, damit Vodafone den Ausbau startet. „Leider war das Interesse der ortsansässigen Unternehmen an schnellen Glasfaser-Anschlüssen zu gering, sodass wir entschieden haben, hier nicht auszubauen“, erklärte Vodafone-Sprecher Thorsten Höpken auf Nachfrage der MAZ.

In diesem Gebiet hätte Vodafone das Glasfasernetz ausbauen wollen. Quelle: Luise Fröhlich

Geringe Nachfrage auch in Schwielowsee

In Schwielowsee gab es ebenfalls einen Dämpfer, denn die Deutsche Glasfaser Wholesale wird in der Gemeinde nicht aktiv werden. Die Nachfrage-Quote lag nur bei sechs Prozent – Mitte Februar hatte das Unternehmen die ersten Schwielowseer angeschrieben und die Werbetrommel mit Auftritten in den Ortsbeiratssitzungen gerührt. Das zusätzliche Angebot zum Telekom-Ausbau sollte rund 3600 Haushalte ansprechen, die noch vergleichsweise langsam surfen. Mindestens 40 Prozent hätten sich für das schnelle Internet der Deutschen Glasfaser entscheiden müssen, dann hätte das Unternehmen in der gesamten Gemeinde ausgebaut. Nun zieht sich der potenzielle Investor zurück.

„Das bedauern wir sehr“, sagt Maik Zappe, Projektmanager bei der Deutschen Glasfaser. „Wäre es ein knappes Ergebnis, gäbe es verschiedene Möglichkeiten, wie wir fortfahren können“, erläutert er. Bei einer so geringen Beteiligung nach zwölf Wochen lohne es sich jedoch nicht, Zeit, Geld und Energie in eine Verlängerung der Frist zu investieren. Ob es in Schwielowsee einen neuen Anlauf gebe, sei noch unklar – in den nächsten zwei bis drei Jahren höchstwahrscheinlich nicht, so der Projektmanager.

DNS-Net hat bereits ausgebaut

Schon fünf Jahre her ist der Glasfaserausbau des Anbieters DNS-Net in Werder und der Gemeinde Groß Kreutz. Damit seien nach Angaben des Unternehmens 1400 Haushalte aus einem „weißen Fleck“ herausgekommen. Sie konnten fortan mit bis zu zehn Gigabit durchs Internet surfen. In Beelitz waren damals weitere 1600 Haushalte angeschlossen worden. Laut Breitbandatlas der Bundesnetzagentur sind aktuell nur zwei Prozent der Haushalte der Stadt Werder Havel mit einer möglichen Netz-Geschwindigkeit von einem Gigabit versorgt. In Schwielowsee sind es null Prozent. Der Landkreis kommt insgesamt auf 21 Prozent.

Von Luise Fröhlich