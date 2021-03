Schwielowsee

Eine neue Gesamtschule auf Schwielowseer Grund scheint immer mehr in die Ferne zu rücken. Der Bildungsausschuss des Landkreises hat in dieser Woche knapp für die Förderung einer Gesamtschule auf dem neuen Hoffbauer-Campus in Glindow mit 15 Millionen Euro gestimmt – vier Jastimmen standen drei Ablehnungen und zwei Enthaltungen gegenüber. Bei der Gemeinderatssitzung in Caputh am Mittwochabend fragte Dirk Hünerson (Grüne), ob Schwielowsee neben dem Angebot der beiden Flächen in Caputh und Geltow einen abstimmbaren Antrag mit Konzept vorlegen könnte.

Er schlug vor, dass man die Container, die derzeit während der Bauzeit an der Grundschule in Geltow stehen, für einen frühzeitigen Start der Gesamtschule in zwei Jahren einbringen könnte. Auch ein Zuschuss sei dem Landkreis anzubieten, so Dirk Hünerson. „Die Container kommen nicht infrage, weil wir sie nach Abschluss der Sanierung in Geltow wieder verkaufen. So ist es auch im Haushalt festgesetzt“, erwiderte Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) und verwies auch darauf, dass der Landkreis zwar die Flächen-Vorschläge zur Kenntnis genommen hat, die Antwort aber eher als eine Absage zu verstehen sei.

Eine Frage der Zeit für den Kreis

„Ich werde mich weiter dafür einsetzen, aber wir müssen realistisch bleiben. Dem Kreis geht es um Zeit“, sagte Roland Büchner (Bürgerbündnis), der auch Kreistagsabgeordneter ist. In Glindow gebe es Planungsrecht, was bei der Fläche in Caputh an der Michendorfer Chaussee nicht der Fall ist. Wenn die Schülerzahlen ihren voraussichtlichen Zenit erreichen, wird die Schule in Glindow zum Schuljahr 2023/24 startklar sein.

Er wisse um die Bedenken rund um Schuldgeld und Konfession des evangelischen Trägers Hoffbauer, aber inzwischen habe sich die Einstellung zu freien Trägern verändert, was sich auch in der Kita-Landschaft der Gemeinde zeigt. In Caputh entsteht zum Beispiel eine Kita des Diakonissenhauses.

Eine Fläche an der Michendorfer Chaussee in Caputh könnte nach Vorstellungen der Gemeinde für den Neubau einer Gesamtschule herangezogen werden. Quelle: Luise Fröhlich

Hartes Ringen, aber nicht um die Flächen

Im Kreistag werde es ein hartes Ringen geben, aber nicht um die Standorte in Schwielowsee, sondern um Ideologisches, so Roland Büchner. Lisa Stoof (Linke) ist sachkundige Einwohnerin im Kreis-Bildungsausschuss und bestätigte, dass es in der Sitzung nur um Schulgeld und Konfession gegangen sei. Die Grünen wollen sich damit nicht zufrieden geben. „Viele Schwielowseer wählen Gesamtschulen in Potsdam an, was aber bald nicht mehr möglich sein wird, weil der Wohnort entscheidet“, warf Fraktionsmitglied Barbara Tauber ein. Dem widersprachen Lisa Stoof und auch die Vorsitzende des Kreis-Bildungsausschusses.

Die Grünen positionieren sich auch auf Kreis-Ebene weiter deutlich gegen eine Gesamtschule in privater Trägerschaft. Sie fordern eine Alternative. Für eine weitere Option zusätzlich zur Hoffbauer-Schule sprach sich auch Gemeindevertreterin Kathrin Freundner (parteilos) aus.

Von Luise Fröhlich