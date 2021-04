Caputh

Die zahlreichen Quarantäne-Fälle unter den Lehrern an der Caputher Grundschule gehen, wie bereits vermutet, auf eine größere Zusammenkunft zurück. Wie die zuständige Schulrätin im Schulamt, Sabine Hummel, auf MAZ-Nachfrage bestätigte, handelte es sich um ein Treffen in der Turnhalle in der vorigen Woche, bei dem die Schnelltest-Kits für die Kinder sortiert und auf die Klassen verteilt worden sind. Dabei seien alle Corona-Regeln eingehalten worden, versichert sie. Die Zusammenkunft sei zudem mit dem Schulamt abgestimmt gewesen. „Die Lehrer haben die Abstände eingehalten und Masken getragen“, erklärt Sabine Hummel.

Von der Quarantäne betroffen sind nach Angaben der Gemeindeverwaltung 24 Lehrkräfte, zwei Lehramtskandidaten, eine pädagogische Unterrichtshilfe, eine Schulassistentin und ein Schulsozialarbeiter sowie 31 Schüler der 5. Jahrgangsstufe. Vor der Verteilung der Testkits sei den Lehrerinnen und Lehrern erklärt worden, wie die Corona-Nachweise anzuwenden sind. Denn seit Montag gilt eine allgemeine Testpflicht für Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen. „Das alles hat eine halbe Stunde gedauert“, schildert Sabine Hummel.

Neuer Verdachtsfall gemeldet

Was die Lehrkräfte zu dieser Zeit noch nicht wussten: Unter ihnen war eine oder einer, der am Tag darauf einen PCR-Test machen ließ, der ein positives Ergebnis ergab. Am Montag wurde dies bekannt. „Das ist ein sehr bedauerlicher Zufall“, so die Schulrätin. Denn an dieser Schule würde sehr genau auf die Corona-Regeln geachtet; ihr Handeln sei vorbildlich. Der Vorfall ziehe daher auch keine Konsequenzen für die Schulleitung nach sich. Andere Schulen hätten die Verteilung der Testkits zum Beispiel mit einer kleineren, begrenzten Zahl an Pädagogen im Lehrerzimmer organisiert.

Das Schulamt ordnete für die Caputher Grundschule Online-Unterricht an. Am Mittwochnachmittag meldete das Gesundheitsamt nach einem positiven Schnelltest einen Verdachtsfall aus der Schule. Unklar ist, ob er bei einem Schüler, Lehrer oder Erzieher aufgetreten ist. Der mögliche Ansteckungszeitraum liegt nach Kreisangaben zwischen Montag und Mittwoch.

Gesundheitsamt: Quarantäne ist begründet

Die Frage bleibt: Warum gab das Gesundheitsamt eine zweiwöchige Isolation vor, wenn alle Regeln eingehalten wurden? Der zuständigen Kreis-Gesundheitsaufseherin zufolge habe die Ermittlung ergeben, dass letzteres eben nicht der Fall war. Dass die Lehrer und das pädagogische Personal als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft wurden, sei begründet. „Man hätte strikter damit umgehen müssen und zum Beispiel nicht alle auf einmal in die Sporthalle lassen sollen“, erklärt Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert.

Die Fenster seien zwar geöffnet gewesen, allerdings handele es sich wie bei solchen Turnhallen üblich lediglich um Dachluken. Angesichts der im kritischen Bereich liegenden Sieben-Tage-Inzidenz und dem hohen Risiko einer Virus-Übertragung durch Aerosole habe die Lage aus fachlicher Sicht nicht anders beurteilt werden können, so der Sprecher weiter. Das Gesundheitsamt halte sich dabei an die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes. Ein sogenanntes „Freitesten“ – also die vorfristige Entlassung aus der Quarantäne durch den Vorweis eines negativen PCR-Testes, sei in diesem Fall nicht möglich. Ob die betroffenen Lehrer dennoch getestet wurden, konnte am Mittwoch nicht abschließend beantwortet werden.

Notbremse gilt länger

Die erneut verschärften Corona-Regeln im Landkreis gelten wegen einer Formalie unterdessen etwas länger. Bis mindestens 5. Mai müssen die Geschäfte, die vorige Woche kurzzeitig geöffnet hatten, geschlossen bleiben. Ursache für die Erneuerung ist die nächtliche Ausgangsbeschränkung, die seit Sonntag Bestandteil der Eindämmungsverordnung des Landes ist. Der Landkreis hat seine öffentliche Bekanntgabe vom Sonntag am Dienstag präzisiert und diese Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr aufgenommen, um sich juristisch abzusichern. Damit werden die 14 Tage vom 21. April an neu gezählt, wie Kai-Uwe Schwinzert erklärte. Zunächst sei davon ausgegangen worden, die Ausgangsbeschränkung gelte automatisch.

Von Luise Fröhlich