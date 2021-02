Schwielowsee

Das meiste Geld wird die Gemeinde Schwielowsee in diesem Jahr für ihre Schulen ausgeben: In Geltow sollen rund zwei Millionen Euro in die Sanierung des Bestandsgebäudes sowie in den Schulsportplatz fließen. In Caputh sind rund 2,5 Millionen Euro für den Anbau der Grundschule veranschlagt. Diese Kostenpunkte sind die größten Investitionen im Haushalt für das laufende Jahr, den die Gemeindevertreter in einer Sondersitzung unlängst einstimmig beschlossen haben. Erarbeitet hat den Haushalt erstmals der neue, noch designierte, Fachbereichsleiter Thomas Brennenstuhl.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotz eines negativen Saldos im Ergebnishaushalt sei der Finanzplan „ausgewogen und auch zukunftsweisend“, sagt der Finanzausschusschef Matthias Fannrich (Bürgerbündnis) der MAZ auf Nachfrage. Rund 27,3 Millionen Einnahmen stehen 30,8 Millionen Ausgaben gegenüber. Das Minus hat mehrere Gründe: Einerseits sorgt die Corona-Pandemie anhaltend für Verluste bei der Einkommens- und Gewerbesteuer. 900.000 Euro sind in diesen Punkten für das aktuelle Haushaltsjahr weniger einberechnet worden – zu einem großen Teil aufgrund des Lockdowns, wie es im Vorbericht des Haushaltes heißt.

Abgabe an den Kreis steigt

Andererseits erhöht sich die Kreisumlage, die Schwielowsee an Potsdam-Mittelmark für Aufgaben, die der Kreis in der Gemeinde übernimmt, zahlen muss. Die zusätzlichen Kosten im Vergleich zu 2020 liegen bei über 564.000 Euro. Gleichzeitig sinken die Schlüsselzuweisungen des Landes. „Insgesamt sind wir bei rund 1,9 Millionen Euro an Mehrausgaben, die wir im Grunde gar nicht zu verantworten haben“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) und sagte, dass sich analog zu vielen anderen Kommunen im Landkreis auch die Gemeinde Schwielowsee gegen die Erhöhung der Umlage wehrt. Wie groß das Minus am Ende des Jahres 2021 wirklich sein wird, ist noch unklar. „Wir müssen sehen, wo wir am Ende stehen. Bei vielen Dingen haben wir einen Puffer eingeplant“, so die Bürgermeisterin weiter.

Kerstin Hoppe, Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee im Februar 2021 Quelle: Luise Fröhlich

Warten auf die Fördermittel

Im Jahr 2020 investierte die Gemeinde so viel Geld wie noch nie: mehr als sieben Millionen Euro einschließlich Instandsetzungen und Sanierungen. Wie hoch der Betrag in diesem Jahr insgesamt wird, ist noch offen. „Viele im Haushalt abgebildeten Aufgaben sind nur dann zu leisten, wenn wir Fördermittel erreichen“, sagt Matthias Fannrich. So ist auch für den Anbau der Caputher Grundschule eine Förderung anvisiert. In Ferch soll zum Beispiel eine Mehrzweckhalle für den Sportverein, der aber auch ein Treffpunkt für Kinder und Vereine werden soll, entstehen. Die dafür im Haushalt 2021 eingestellten Planungskosten liegen bei 160.000 Euro.

Matthias Fannrich (Bürgerbündnis) ist Ortsvorsteher von Geltow und Wildpark-West. Quelle: Luise Fröhlich

Im Bereich Straßenbau wird zum Beispiel die Planung für den Schmerberger Weg in Caputh fortgeführt, an vielen Stellen soll die Parkplatz-Situation verbessert werden – etwa am Strandbad Ferch, und auch die Straße Am Pappeltor in Geltow steht auf der Agenda. „Alle drei Ortsteile erhalten aus dem Ergebnishaushalt jeweils 100.000 Euro in ihrer eigenen Entscheidung zur Straßeninstandsetzung“, erklärt Matthias Fannrich. Der Innenausbau des Logierhauses in Caputh soll geplant und kleinere touristische Maßnahmen am Gemünde umgesetzt werden.

Geld fließt in zusätzliche IT, Geräte und eine Personalstelle

Hinsichtlich der Digitalisierung haben die Gemeindevertreter beschlossen, zusätzliche eigene Akzente zu setzen. Denn: „Das vom Land und der Bundesrepublik mit dem Digitalpakt zugesteuerte Geld reicht weder aus noch wird die Verwendung begleitet“, so der Finanzausschussvorsitzende. Schwielowsee wird also selbst in Geräte, Infrastruktur und einen zusätzlichen Mitarbeiter in diesem Bereich investieren.

Von Luise Fröhlich