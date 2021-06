Schwielowsee

Die Gemeinde Schwielowsee wird kein „Sicherer Hafen“ und nimmt auch keinen anderen Titel an, der die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen signalisiert. Das ist das Ergebnis einer längeren Debatte um einen Antrag der Grünen, der schon länger in den Gremien kursiert, und der bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter mit zehn Nein-, fünf Ja-Stimmen und fünf abgelehnt wurde. Der Antrag kam zuletzt geändert auf den Tisch und sah vor, dass Schwielowsee nicht mehr dem Bündnis „Sichere Häfen“ der Initiative Seebrücke beitreten soll, die sich für unter anderem sichere Fluchtwege und eine würdige Aufnahme von Geflüchteten einsetzt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch solle sich die Kommune dazu bereit erklären, bis zu 20 Menschen über die Verteilerquote des Landes hinaus aufzunehmen, heißt es in dem Antrag, und damit das örtliche Netzwerk der Hilfe nachdrücklich unterstützen. „Es gab große Bedenken, dass Kosten auf die Gemeinde zukommen“, erklärte Matthias Plöchl (Grüne). Dem sei aber nicht so, die Kosten übernehme das Land. Der Beschluss habe symbolischen Charakter. Einige Gemeindevertreter zeigten sich skeptisch, was den Titel „Sicherer Hafen“ angeht. Bundesweit sind nach Angaben der Initiative inzwischen 252 Städte dem Bündnis „Sichere Häfen“ beigetreten, darunter zum Beispiel auch Potsdam und der Landkreis Potsdam-Mittelmark.

„Haben keine Wohnungen“

Thomas Brennenstuhl, der designierte Fachbereichsleiter für Finanzen, erklärte, dass es sich um eine Kampagne handele, bei der die Gemeinde in einen Topf von Kommunen komme, die signalisieren, Flüchtlinge aufzunehmen. „Wir erklären damit, dass wir kommunale Wohnungen haben, haben aber keine“, sagte er. Matthias Plöchl betonte daraufhin erneut, dass Schwielowsee dem Bündnis nicht beitreten soll. „Ich bin der Meinung, wir müssen nicht im Sicheren Hafen sein, um Geflüchteten zu helfen. Wer private Initiative ergreifen will, kann das tun“, erklärte Roland Büchner (Bürgerbündnis). Auch Heide-Marie Ladner (SPD) sagte, sie halte mehr von praktischer Hilfe.

Antrag wurde umbenannt – trotzdem keine Mehrheit

Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) sei der Antrag zu unkonkret in Hinblick auf das, was die Gemeinde Schwielowsee tun soll. „Wir unterstützen das Netzwerk der Hilfe und ich helfe, wo ich kann, aber wir haben als Gemeinde keine Verantwortung für Wohnungen“, sagte sie. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung schlug daraufhin vor, den Antrag umzubenennen, um ihn von dem Bündnis „Sichere Häfen“ abzugrenzen. Aber auch der Titel „Unterstützung für Menschen auf der Flucht“ überzeugte die Mehrheit der Abgeordneten nicht.

Hilfsnetzwerk kritisiert Entscheidung

Die Ehrenamtler des Netzwerks der Hilfe fühlen sich damit vor den Kopf gestoßen. In einem Offenen Brief an die Bürgermeisterin und den Gemeinderat beschreiben es Vertreter des Netzwerks als „heftigen Gegenwind in unserer an Engagement und Wohlstand durchaus reichen Gemeinde. In verletzender Art und Weise, nicht nur mit sachlichen Argumenten.“ Das Netzwerk hatte sich 2014 im Zusammenhang mit der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Ferch gegründet und zählte mehr als 100 Engagierte, von denen viele noch immer in Sachen Integrationsarbeit tätig sind.

Der Pfarrer Frank-Michael Theuer ist Mitglied im Netzwerk und erklärte auf Nachfrage der MAZ, dass es einige konkrete Wohnungsangebote innerhalb der Gemeinde gäbe. Die Organisation laufe weiter, auch ohne, dass sich die Gemeinde über den Beschluss dazu positioniert habe. Rund 20 Engagierte aus dem Netzwerk seien aktuell noch aktiv, darunter auch Familien, die Flüchtlinge aufgenommen haben und sie begleiten.

Von Luise Fröhlich